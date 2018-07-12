BMW и Great Wall создали совместное предприятие, которое будет производить в Китае электромобили обоих брендов (в том числе Mini Electric)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Немецкий концерн BMW Group и китайский автопроизводитель Great Wall Motor объявили о создании совместного предприятия по выпуску электромобилей обоих брендов, включая будущий Mini Electric. Производственные мощности новой компании Spotlight Automotive Limited будут расположены в провинции Цзянсу (Китай), доли основателей распределены в соотношении 50:50.

Предприятие займется не только производством, но и разработкой, а также продвижением новых электромобилей на китайском рынке. Отметим, что это второй совместный проект BMW по электромобилям с китайскими автопроизводителями — в апреле немцы объявили, что новый электрокроссовер BMW iX3 будет собираться исключительно в Китае, на производственных мощностях совместного предприятия BMW Brilliance Automotive.

В отличие от BMW iX3, первые электромобиль бренда Mini Electric будет производиться в двух местах — в Китае (для местного рынка) и в Европе (для глобального рынка).

Начиная с 2019 года платформу для электромобиля будут производить на баварских заводах в Ландсхуте и Дингольфинге (Германия), а окончательная сборка электро-Mini будет осуществляться в Оксфорде (Англия).

Напомним, что весной британский автобренд превратил классический Mini в электромобиль Classic Mini Electric, чтобы напомнить о скором выходе современной электрической версии модели.

А на этой неделе Tesla договорилась с Китаем о строительстве завода по производству электромобилей, рассчитанного на выпуск порядка 500 тысяч электромобилей Model S, Model X и Model 3 в год. В свою очередь жители Тернополя предложили Илону Маску отдать здание текстильной фабрики «Текстерно» для создания первой Гигафабрики Tesla в Украине.

Источник: InsideEV’s