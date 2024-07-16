Босс Marvel: «Супергероика — не наш жанр, мы просто снимаем развлекательные фильмы»

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А от чего все тогда устали?

Руководитель студии Marvel Кевин Файги в интервью Deadline заявил, что никогда не воспринимал супергероику как самостоятельный жанр, вместо этого студия просто сосредотачивалась на создании развлекательных фильмов.

«Я никогда не верил в фильмы о супергероях, как самостоятельный жанр. Мы снимаем разные типы фильмов… Речь идет о создании увлекательных, развлекательных фильмов, которые нужно смотреть в кинотеатре, с толпой», — добавил Файги.

Возможно Файги решил избавиться от термина «супергероика», учитывая его постоянное присутствие в текстах СМИ наряду со словами «Marvel» и «усталость».

Некогда надежная киновселенная в последнее время ослабила свои позиции — 2023 год отметился лишь одним успешным запуском («Стражи галактики 3»), тогда как остальные названия били рекорды по непопулярности (лента «Марвелы» обеспечила себе звание фильма MCU с худшими в истории кассовыми сборами).

В студии начали срочно искать пути к выходу из кризиса — и на фоне обсуждений (которые включали даже потенциальное возвращение оригинального состава «Мстителей») пришли к решению выпускать «всего 2-3 фильма, чтобы побороть ту самую усталость от супергероики. Кстати режиссеры «Мстителей» братья Руссо ранее заявляли, что не верят в нее, а все проблемы студии возникают якобы через «смену поколений».

Тем не менее в этом году Marvel даже отошла от своего плана — и выпустит всего один фильм, «Дэдпул и Росомаха», который в настоящее время продвигается мощной рекламной кампанией. Потенциально — с планами стать самым кассовым фильмом 2024 года (ранее планку задала «Дюна: Часть вторая», однако ее с большим отрывом опередил мультфильм «Головоломка 2»).

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В том же таки интервью Deadline босс Marvel назвал «Дэдпул и Росомаха» самым полезным фильмом с рейтингом R:

«Это действительно праздник дружбы и семьи. Несмотря на всю непристойность с рейтингом R, которая привлекает внимание. Когда люди увидят фильм, они поймут, насколько он искренен — по моему мнению, намного больше, чем первые два фильма о Дэдпуле».

Файги также анонсировал огромное количество камео для фильма. Напомним, что в украинских кинотеатрах «Дэдпул и Росомаха» стартует 25 июля.

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