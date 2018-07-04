Бюджетный смартфон Samsung с Android Go получит не стоковый Android, а фирменную графическую оболочку Experience UX

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Как известно, компания Samsung готовится представить свой первый смартфон с ОС Android Go, который предложит пятидюймовый экран Super AMOLED, SoC Exynos 7570 и 1 ГБ ОЗУ. Дата выхода новинки пока по-прежнему неизвестна, но источник раздобыл очередную порцию «эксклюзива» – серию живых фотографий устройства во включенном состоянии.

На одном из фото экрана с настройками можно увидеть модельный номер — SM-J260. То есть, это тот же аппарат, что фигурировал в предыдущих утечках. Ожидается, что устройство выйдет на рынок под именем Galaxy J2 Core. Но главное другое.

Как можно самому убедиться по фото, в смартфоне установлена не стоковый Android, а версия мобильной ОС Google, дополненная фирменной оболочкой Experience UX. При этом на смартфоне установлены уменьшенные версии приложений и сервисов, разработанный в рамках инициативы Android Go и адаптированные для работы на устройствах с ограниченными аппаратными возможностями.

Также можно отметить отсутствие физической кнопки Home и емкостных клавиш навигации, хотя дисплей здесь с обычными толстыми рамками, не Infinity. Не исключено, что производитель решил полностью избавиться от кнопок и в бюджетных моделях без перехода на безрамочные экраны Infinity.

Если информация подтвердится, то Galaxy J2 Core может стать первым смартфоном Android Go без родной оболочки.

Еще один странный момент: на смартфоне установлены не очень свежие обновления безопасности – за декабрь 2017 года. Но будем надеяться, что к моменту выхода на рынок устройство получит последние обновления безопасности.

Источник: SamMobile