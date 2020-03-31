Cadence о DDR5: начальная ёмкость 16 Гбит и скорость 4800 МТ/с, более десятка процессоров с поддержкой DDR5 находятся в разработке





Несмотря на то, что JEDEC до сих пор не опубликовала спецификацию оперативной памяти следующего поколения, это не мешает некоторым производителям готовиться к запуску DDR5 в полном объёме. На днях компания Cadence поделилась информацией относительно предстоящего выхода на рынок DDR5 и дальнейшего развития технологии.

Уже достоверно известно, что поддержку DDR5 получат процессоры AMD EPYC поколения Genoa и Intel Xeon Scalable поколения Sapphire Rapids на момент их запуска в 2021-2022 гг. Компания Cadence утверждает, что на текущий момент существует более десятка однокристальных систем с поддержкой памяти следующего поколения, которые находятся на разных этапах разработки. Некоторые из них появятся раньше, другие — позже, но очевидно, что у разработчиков наблюдается большой интерес к новой технологии. Cadence уверена, что её контроллеры DDR5 и PHY DDR5 соответствуют будущей спецификации JEDEC, поэтому системы, использующие наработки Cadence, будут совместимы с предстоящими модулями памяти DDR5.

Переход на DDR5 представляет собой проблему для производителей памяти, поскольку новый стандарт должен обеспечить увеличение ёмкости, повышение скорости передачи данных и производительности (на тактовую частоту и на канал) и одновременное снижение энергопотребления. Кроме того, ожидается, что DDR5 упростит объединение нескольких модулей, что позволит увеличить ёмкость памяти на серверах. В Cadence уверены, что первые микросхемы DDR5 получат ёмкость 16 Гбит и скорость 4800 МТ/с (что косвенно было подтверждено демонстрацией модуля SK Hynix DDR5-4800 на выставке CES 2020). DDR5 будет развиваться в двух направлениях: ёмкость и производительность. В дальнейшем ёмкость памяти вырастет до 24 Гбит (что приведёт к появлению модулей по 24 и 48 ГБ), а скорость вырастет до 5200 и 5600 МТ/c. На стороне пользователя многое будет зависеть от контроллеров и поставщиков модулей памяти. Фактически переход от DDR4-3200 к DDR5-4800 принесёт огромный прирост производительности.

Производители памяти стремятся начать выпуск новой памяти раньше, чем станут доступны соответствующие платформы. Поставки за год до того, как AMD Genoa и Intel Sapphire Rapids появятся на рынке, кажутся преждевременными, но производителям систем нужно время для тестирования модулей DDR5 перед выпуском своих продуктов. В любом случае крупные производители DRAM могут начать массовое производство модулей даже без опубликованного стандарта, но без поддержки со стороны основных поставщиков процессоров это будет нецелесообразно.

Источник: Anandtech