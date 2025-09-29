banner
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг: Китай "на наносекунды отстает" от США, ограничение продажи американских чипов только вредит

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что Китай отстает от США в производстве чипов лишь на «наносекунды» и что Вашингтону следует прекратить попытки изолировать рынок.

Выступая в подкасте BG2, Хуанг подчеркнул, что разрешение компаниям вроде NVIDIA продавать свою продукцию в Китае соответствует американским интересам, ведь это способствует распространению технологий США и расширяет их геополитическое влияние.

«Мы имеем дело с грозным, инновационным, голодным к достижениям, быстрым и слабо регулируемым конкурентом», — сказал он, говоря о квалификации китайских инженеров и их печально известной рабочей культуре 9-9-6 (с 9 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю).

Эти заявления прозвучали на фоне надежд NVIDIA возобновить поставки ИИ-ускорителя H20 китайским клиентам после нескольких месяцев паузы из-за новых правил экспорта США. Министерство торговли США начало выдавать лицензии на поставки H20 еще в августе, а NVIDIA уже работает над преемником этого чипа. Он должен соответствовать действующим ограничениям и в то же время предлагать более высокую производительность. Компания пока не раскрывает технических характеристик, но это будет уже вторая попытка NVIDIA адаптировать свой ИИ-ускоритель специально для китайского рынка после запрета на A100 и H100.

Тем временем Китай ускоряет усилия, чтобы стать самодостаточным в сфере полупроводников. Недавно Huawei начала массово поставлять суперкомпьютерные системы Atlas 900 A3 SuperPoD, работающие на чипах Ascend 910B. Компания представила подробную дорожную карту до 2027 года, которая предусматривает появление нового поколения Ascend-процессоров с производительностью на уровне или даже выше современных аналогов. Эти системы сознательно созданы без поддержки CUDA и оптимизированы под программное обеспечение, разработанное в Китае. Это создает серьезное давление на доминирование NVIDIA, которая, по словам Хуанга, ранее контролировала 95% рынка ИИ-чипов в Китае.

Крупные китайские игроки активно инвестируют в это направление. Baidu, Alibaba, Tencent и ByteDance вкладывают капитал в собственные процессоры — как через внутренние инженерные команды, так и через поддержку стартапов. Например, Tencent сообщила, что полностью адаптировала свою инфраструктуру под работу с отечественными процессорами. На вопрос о перспективах ближайшего будущего Хуанг ответил:

«Они [Китай] открыто заявляют, что хотят видеть Китай открытым рынком, хотят, чтобы компании приходили и конкурировали… и я верю и надеюсь, что мы вернемся к этому».

Стратегия NVIDIA заключается в том, чтобы сохранить присутствие в Китае, балансируя между двумя сторонами геополитического противостояния. Хотя чип H20 уступает самым мощным разработкам NVIDIA, он позволяет китайским компаниям оставаться в экосистеме «зеленой» команды — по крайней мере пока.

NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% доходов от продажи чипов ИИ в Китай, — Трамп подтвердил

Источник: tomshardware

