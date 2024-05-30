Через приложение «Дія» перерегистрировано 100 000+ авто — Volkswagen, Renault и ВАЗ покупали/продавали чаще всего

Украинцы 100 000+ раз перерегистрировали авто в приложении «Дія» и получили соответствующий номерной знак
Среди марок авто, которые покупали чаще всего — Volkswagen, Renault, Ford, ВАЗ и Škoda. Средняя стоимость сделок тем временем составила 204 500 грн.
Бета-версию услуги перерегистрации авто в приложении «Дія» запустили в октябре прошлого года и продвигают как возможность избавить пользователей от походов в сервисные центры МВД и длинных очередей. Отмечалось, что услуга будет доступна для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.
Продавцу просто нужно оформить договор в «Дія» и поделиться QR-кодом или ссылкой с покупателем, который, ознакомившись с документом, должен выбрать номерные знаки и техпаспорт. К тому же во время сделки осуществляется автоматическая проверка, которая должна защитить клиента от приобретения угнанного авто или авто, находящегося в розыске, а номера и техпаспорт вам могут доставить в почтовое отделение или курьером домой.
- Украинский электронный сервис государственных услуг запустили в 2019 году, а через год официально заработало отдельное мобильное приложение «Дія» — который уже пересек отметку в 20 млн уникальных пользователей(немалая часть пришла именно за время полномасштабного вторжения — если в феврале 2022-го насчитывалось 14 млн, то уже в мае 2023-го — 19 млн).
- В декабре прошлого года приложение получило новый дизайн, а недавно Кабмин поддержал открытие его исходного кода. Среди других планов на 2024 год — запуск Дія.Офіс, отдельного сервиса для госслужащих, а также образовательного приложения Мрія с использованием технологий искусственного интеллекта.
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