Через приложение «Дія» перерегистрировано 100 000+ авто — Volkswagen, Renault и ВАЗ покупали/продавали чаще всего

Украинцы 100 000+ раз перерегистрировали авто в приложении «Дія» и получили соответствующий номерной знак

Среди марок авто, которые покупали чаще всего — Volkswagen, Renault, Ford, ВАЗ и Škoda. Средняя стоимость сделок тем временем составила 204 500 грн.

Бета-версию услуги перерегистрации авто в приложении «Дія» запустили в октябре прошлого года и продвигают как возможность избавить пользователей от походов в сервисные центры МВД и длинных очередей. Отмечалось, что услуга будет доступна для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.

Продавцу просто нужно оформить договор в «Дія» и поделиться QR-кодом или ссылкой с покупателем, который, ознакомившись с документом, должен выбрать номерные знаки и техпаспорт. К тому же во время сделки осуществляется автоматическая проверка, которая должна защитить клиента от приобретения угнанного авто или авто, находящегося в розыске, а номера и техпаспорт вам могут доставить в почтовое отделение или курьером домой.