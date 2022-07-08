Читатели MC.today, Highload, ITC.ua собрали 100 тыс. грн для 113-й бригады. Нужно еще 200 тыс. грн

22 июня мы опубликовали новость о сборе на снаряжение для 113-й бригады, которая воюет в Харьковской области. Благодаря небезразличным читателям изданий MC.today, Highload, ITC.ua удалось собрать 100 тыс. грн.
На сегодняшний день сумма, которую осталось собрать, составляет 200 тыс. грн. Мы просим вас присоединиться к благородному делу, чтобы немного улучшить условия нашим защитникам.
Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Виктория Абед, номер карты 4149 6293 1058 6284, также можно отправить на карту по этой ссылке и на PayPal: [email protected]
Спасибо каждому, кто присоединился к сбору. Когда сумма будет собрана и купленное снаряжение будет доставлено военным, мы обязательно отчитаемся.
В проект помощи для военных и гуманитарных нужд от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии или других направлений во время войны. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях – MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Подробнее о проекте здесь.