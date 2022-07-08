Читатели MC.today, Highload, ITC.ua собрали 100 тыс. грн для 113-й бригады. Нужно еще 200 тыс. грн

22 июня мы опубликовали новость о сборе на снаряжение для 113-й бригады, которая воюет в Харьковской области. Благодаря небезразличным читателям изданий MC.today, Highload, ITC.ua удалось собрать 100 тыс. грн.

На сегодняшний день сумма, которую осталось собрать, составляет 200 тыс. грн. Мы просим вас присоединиться к благородному делу, чтобы немного улучшить условия нашим защитникам.

Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Виктория Абед, номер карты 4149 6293 1058 6284, также можно отправить на карту по этой ссылке и на PayPal: [email protected]

Спасибо каждому, кто присоединился к сбору. Когда сумма будет собрана и купленное снаряжение будет доставлено военным, мы обязательно отчитаемся.