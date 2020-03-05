CPU AMD Zen 4 и GPU Radeon Instinct лягут в основу El Capitan — суперкомпьютера производительностью 2 ExaFLOPS





До наступления эры экзафлопсных вычислений рукой подать — уже в следующем году в эксплуатацию должны быть введены суперкомпьютеры Aurora и Frontier производительностью 1 и 1,5 экзафлопс (1018 операций с плавающей запятой в секунду) соответственно. Но задержаться на вершине рейтинга самых быстрых суперкомпьютеров им не светит — представленный на этой неделе суперкомпьютер El Capitan на базе процессоров и ускорителей AMD поднимет планку максимальной мощности до немыслимых 2 ExaFLOPS. Нюанс в том, что пока El Capitan существует только на бумаге, а реальностью он станет только в 2023 году.

Заказчиком суперкомпьютера El Capitan выступает Министерство энергетики США. Еще в августе прошлого года ведомство заключило соответствующий контракт на $600 млн на создание системы El Capitan c ведущим производителем суперкомпьютеров Cray. Но никаких подробностей касательно основы суперкомпьютера не сообщалась. И вот сейчас AMD с гордостью заявила, что именно ее решения лягут в основу самого мощного суперкомпьютера в мире. К слову, 2 ExaFLOPS — это больше, чем общая производительность 200 самых мощных суперкомпьютеров нынешнего TOP500 вместе взятых. El Capitan заменит систему Sierra (94,6 PFLOPS), построенную на процессорах IBM Power9 и графических процессорах NVIDIA Tesla V100.

В основу El Capitan лягут заказные процессоры AMD EPYC (Genoa) на базе микроархитектуры Zen 4 и специализированные графические процессоры Radeon Instinct следующего поколения (архитектура RDNA2). Как известно, актуальные процессоры AMD используют архитектуру Zen 2 и выпускаются по техпроцессу 7 нм. Будущие чипы EPYC поколения Genoa будут производиться на мощностях TSMC по 5-нм техпроцессу, а их выход ожидается не раньше второй половины 2021 года. Но, вспоминаем, ввод El Capitan в эксплуатацию намечен только на 2023 год.

Наряду с процессорами AMD EPYC и графическими процессорами Radeon Instinct, в суперкомпьютере будет использоваться специализированное высокоскоростное внутреннее соединение Infinity Fabric с низкими задержками, которое объединит четыре GPU и один CPU в каждом узле. Сколько всего узлов будет в составе El Capitan, не уточняется. Зато указано энергопотребление системы — до 40 МВт.

Система разместится в национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) и будет использоваться исключительно для исследований, связанных с ядерной безопасностью. Также в проекте участвует ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса.

Источник: Anandtech и AMD