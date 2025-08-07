"Голодные игры" возвращаются: начались съемки приквела "Рассвет жатвы" с юным Хеймитчем Эбернети

Lionsgate опубликовала 30-секундный тизер со съемок фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела к кинотрилогии Фрэнсиса Лоуренса о юных годах наставника Катнис и Питы Хеймитча Эбернети и его участии в соревнованиях на выживание за Дистрикт 12.

События приквела происходят за 24 года до событий оригинальных «Голодных игр» и представляют зрителям юбилейные 50-е соревнования — самые жестокие в серии, поскольку на этот раз с Дистриктов возьмут двойную дань и за жизнь будут бороться 48 юных парней и девушек.

«Когда называют имя Хеймитча, все его мечты рушатся. Он оторван от семьи и любви, и отправлен в Капитолий вместе с тремя другими участниками Дистрикта 12: подругой, которая ему почти как сестра, навязчивым чудаком и самой храброй девушкой района. Когда Игры стартуют, Хеймитч понимает, что он настроен на поражение, однако что-то в середине заставляет парня сражаться… и так, чтобы об этой борьбе узнали далеко за пределами смертоносной арены», — из описания к оригинальной книге Сюзанны Коллинз.

Роль юного Хеймитча (Вуди Харельсон в «Голодных играх») взял на себя Джозеф Зада, его девушку Ленор Дав сыграет Уитни Пик. Среди остального актерского состава появятся звезда «Очень странных дел» Майя Хоук (Вайресс), Реф Файнз (президент Панэм Кориолан Сноу), Эль Фаннинг (Эффи), МакКенна Грейс, Джесси Племонс, а также Молли МакКанн и Иона Белл, которые изобразят новый трагический дуэт из книги Коллинз — девушек Луэллу и Лу, где вторая станет двойником для первой после ее гибели, которую Капитолий выдвинет, чтобы избежать скандала.

Ходят слухи, что Вуди Харрельсон, Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон могут повторить свои роли из оригинальной трилогии в эпилоге фильма.

Тизер с кадрами закулисья предлагает нам пейзаж, где, вероятно, состоится один из этапов съемок, короткий взгляд на Хеймитча, и сообщение о том, что фильм «в настоящее время в производстве».

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – now in production. pic.twitter.com/znYYiwQek2 — The Hunger Games (@TheHungerGames) August 6, 2025

Фрэнсис Лоуренс вернулся к режиссуре, а сценарий написал Билли Рэй. Премьера фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» в кинотеатрах назначена на 20 ноября 2026 года.

Напомним, что кинофраншиза «Голодные игры» собрала более $3,3 млрд в мировом прокате, где самой кассовой в серии стала часть «В огне» 2013 года с $865 млн. Первый приквел «Баллада о певчих птицах и змеях», который вышел в 2023-м, показал более скромные результаты, однако учитывая бюджет в $100 млн все равно принес прибыль Lionsgate.