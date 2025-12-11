СМИ: Новые "Голодные игры" вернут Катнис и Питу в сюжет с оригинальными актерами

Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон возвращаются в «Голодные игры» спустя 10 лет после выхода «Пересмешницы».

По словам инсайдера Джеффа Снайдера, в приквеле «Рассвет жатвы» Лоуренс повторит роль Катнис Эвердин, а Хатчерсон снова сыграет Питу Мелларка — персонажей, которые были ключевыми в четырех фильмах франшизы «Голодные игры», стартовавшей в 2014 году.

Пока неизвестно, как их появление вплетут в сюжет, но очевидно флешфорвард Флешфорвард — повествовательная техника в литературе или кино, которая временно переносит историю вперед во времени (противоположным этому термином является более известный флешбэк). охватит отрезок минимум в 20 лет: приквел происходит во время 50-х Голодных игр, тогда как Катнис выиграла 74-е.

История фильма «Рассвет жатвы» сосредоточится на персонаже Хеймитча Эбернети (Джозеф Зада). В оригинальных «Голодных играх» он выступал наставником Катнис и Питы, тогда как приквел раскроет его путь к победе в юности. Создатели обещают нам показать драматическую историю любви и самые жестокие в серии соревнования, которые берут двойную дань с Дистриктов.

«Хотя 16-летнему Хеймитчу удалось избежать отбора в день Жатвы, его добавляют к участникам фальсификацией после того, как он пытался защитить свою возлюбленную Ленор Дав — представительницу Стаи и потомка Люси Грей Берд из «Баллады о певчих птицах и змеях».

Это уже второй приквел в серии «Голодных игр», но первый, возвращающий такое большое количество уже известных зрителю персонажей: кроме Хеймитча, ждем младшие версии Эффи Тринкет (Эль Фаннинг), президента Панема Кориолана Сноу (Ральф Файнс), будущей «коллеги» Питы и Катнис на соревнованиях Вайрес (Майя Хоук) и др. Среди остального актерского состава появляются Джесси Племонс, Киран Калкин, Кельвин Харрисон-младший, Гленн Клоуз, Маккенна Грейс, Билли Портер, Уитни Пик, Бен Ванг, Молли Макканн, Иона Белл и др. Одну из ролей отвели фанату, который победил остальных конкурентов на «акционных» прослушиваниях.

В конце ноября Lionsgate показала первый тизер, который позволил подробнее рассмотреть персонажей. Премьера предварительно запланирована на 20 ноября 2026 года.