Приквел «Голодных игр» о Хеймитче представил юную версию Эффи — фаны в восторге от выбора актрисы

Каст нового фильма во франшизе «Голодные игры» продолжает расширяться и на этот раз Lionsgate представил актрису, которая сыграет юную версию Эффи Тринкет — экстравагантной чиновницы из Капитолия, которая сопровождала Катнис и Питу на соревнованиях вместе с Хеймитчем.

В оригинальных «Голодных играх» роль Эффи взяла на себя Элизабет Бэнкс, тогда как в приквеле юную версию персонажа сыграет Эль Фаннинг. И, кажется, ни одно предварительное объявление о фильме не сопровождалось таким большим количеством положительных отзывов от фанов, как этот каст, который уже прозвали идеальным.

В предыдущих фильмах Эффи олицетворяет переход от слепого следования системе к пробуждению совести: в первых соревнованиях она кажется полностью преданной Капитолию, во вторых проявляет симпатию к Катнис и Пите, постепенно меняя свой образ на менее театральный и более человечный; тогда как в третьей и четвертой части уже поддерживает повстанцев и находится с ними в Подземелье 13, отойдя от привычных роскошных условий жизни. В приквеле Эффи в исполнении Фаннинг появится как стилистка Хеймитча на соревнованиях.

«С момента, когда Сюзанна выпустила книгу, один вопрос звучал у поклонников со всего мира: кто сыграет Эффи, которую Элизабет Бэнкс сделала культовой?» — говорит сопрезидент Lionsgate Motion Picture Group Эрин Вестерман. «Для нас был только один ответ. Карьера Эль Фаннинг чрезвычайная. Актриса была бесспорной любимицей фанатов с самого начала, и для нас честь, что она откликнулась на призыв. Оказывается, шансы были на нашей стороне».

Новый приквел, основанный на книге Сюзанны Коллинз «Рассвет на жатве» расскажет предысторию Хеймитча (наставника трибутов из Дистрикта 12, которого в предыдущих четырех фильмах играл Вуди Харрельсон) и его путь к победе на юбилейных 50-х Голодных играх. Авторы обещают показать нам трагическую любовную историю главного персонажа, а также самые жестокие в серии соревнования, которые на этот раз возьмут двойную дань с районов — за жизнь будут соревноваться 48 юных парней и девушек.

Юного Хеймитча сыграет Джозеф Зада, а его девушку — Уитни Пик. Также среди ранее объявленного актерского состава: звезда «Очень странных дел» Майя Хоук (Вайресс), МакКенна Грейс, Джесси Племонс, а также Рэйф Файнз, который вернется к роли культового литературного злодея после Волан-де-Морта в «Гарри Поттере», сыграл президента Панема Кориолана Сноу. Молли МакКанн и Иона Белл тем временем сыграют новых книжных персонажей Луэллу и Лу Лу: первая является подругой детства Хеймитча и погибнет на параде трибутов, тогда как вторая выступит ее двойником, которого Капитолий выдвинет, чтобы избежать скандала.

Руководит проектом давний режиссер франшизы Фрэнсис Лоуренс, а сценарий написал Билли Рэй. Премьера «Рассвет на жатве» назначена на 20 ноября 2026 года.

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Эль Фаннинг появлялась в фильмах «Малефисента» и «Супер 8», однако едва ли не наибольшую популярность ей принесла пародийная роль Екатерины II в сериале «Великая». Среди последних проектов актрисы — номинированный на Оскар байопик о Бобе Дилане и будущий научно-фантастический фильм ужасов «Хищник: Пустоши».

Кинофраншиза «Голодные игры» собрала более $3,3 млрд в мировом прокате, а фильм «Голодные игры: В огне» в 2013 году стал самым кассовым в серии с $865 млн. Первый приквел «Баллада о певчих птицах и змеях», который вышел в 2023 году, показал более скромные результаты, однако учитывая бюджет в $100 млн, все равно принес прибыль Lionsgate.