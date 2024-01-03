Disney впервые с 2016 года уступила лидерство в прокате… Universal

24 фильма, в том числе «Супербратья Марио», «Оппенгеймер» и «М3ГАН», принесли Universal Pictures в общей сложности $4,907 млрд от продаж билетов и звание самой прибыльной студии 2023 года.

Лидерство Universal наиболее примечательно тем, что впервые с 2016 года с первого места подвинули Disney, которая в прошлом году собрала на $80 млн меньше — $4,827 млрд. Студия выпустила меньше фильмов, чем главный конкурент (в общей сложности 17) и разницу объясняют именно этим.

В Disney также отмечают, что в 2023-м получили больше всего представителей в мировых и национальных топах самых кассовых фильмов, хотя забывают вспомнить, что впервые не попали в тройку лидеров — там в этом году отличились «Барби» Warner Bros. ($1,4 млрд) и фильмы Universal «Супербратья Марио» ($1,3 млрд) и «Оппенгеймер» ($950 млн). Также впервые с 2014 года (за исключением пораженных пандемией 2020 и 2021 годов) ни один из фильмов Disney не превысил отметку в $1 млрд.

«Стражи Галактики. Часть 3» были единственным явным триумфом Disney, тогда как серия неудачных сиквелов и римейков («Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Марвелы» и «Дом с привидениями») привела к тому, что студия уступила кассовую корону Universal.

И если, на первый взгляд, результаты Disney могут показаться неплохими, следует вспомнить, что фильмы студии чрезвычайно дорогие — как правило, с бюджетом производства от $200 до $250 млн — и потому имеют высокие планки доходности (например, «Человек-муравей и Оса: Квантомания» занял 10 место в топе самых кассовых фильмов года, но заработал всего $476 млн).

У Universal также были промахи, но не столь болезненные. Вампирская комедия «Ренфилд» собрала всего $26 млн в мире, а анимация «Кракен-девушка по имени Руби» едва достигла $45 млн. Десятый «Форсаж», который стоил около $340 млн, едва окупился с $740 млн, но все равно попал в пятерку самых кассовых фильмов года.

Warner Bros., выпустившая самый кассовый фильм года «Барби», оказалась на третьем месте среди самых прибыльных студий — с $3,84 млрд, тогда как Sony и Paramount еще не сообщили об окончательных доходах, но заработали не менее чем по $2 млрд каждая. У Sony несколько большее преимущество с примерно $2,09 млрд благодаря таким премьерам как «Человек-паук: Через вселенные 2», «Великий уравнитель 3» и «Наполеон». В то время как Paramount имеет $2,03 млрд с такими основными релизами года, как «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1», «Подземелья и драконы: Честь воров» и «Щенячий патруль: Мегафильм».

Источник: Variety