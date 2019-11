Рецензия на фильм Frozen II / «Ледяное сердце II»

На протяжении шести лет, до появления CGI-ремейка The Lion King, диснеевская Frozen занимала первую строчку рейтинга самых кассовых анимационных фильмов. Даже удивительно, что Disney раздумывала так долго, прежде чем начать работу над продолжением. Несомненно, новая Frozen II соберет в прокате не меньше оригинальной картины, но вот нужен ли на самом деле этот сиквел?

Frozen II / «Ледянное сердце II» Жанр мультфильм

Режиссеры Крис Бак, Дженнифер Ли

В ролях Кристен Белл (Анна), Идина Мензел (Эльза), Джош Гэд (Олаф), Джонатан Грофф (Кристофф), Стерлинг К. Браун (лейтенант Маттиас), Эван Рэйчел Вуд (королева Идуна), Альфред Молина (король Агнарр) и д.р.

Студии Walt Disney Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Кажется, только ленивый сегодня не обвиняет Disney в чрезмерной коммерческой эксплуатации популярных франшиз, что лучше всего заметно на истории со спин-оффами к Star Wars. Но все же для любой бизнес-структуры вполне объяснимо желание увеличить прибыль, минимизировав при этом затраты и риски. Так что Disney в данном случае поступает вполне логично, ведь создание и продвижение нового IP – это всегда дорого и рискованно. В то же время у компании за 96 лет существования — да, Disney приближается к столетнему юбилею, накопилось огромное количество франшиз, выбирай не хочу. Естественно, первыми зеленый свет получают наиболее мощные и коммерчески успешные бренды, к которым, несомненно, относится Frozen.

Стоит понимать, что $1,276 млрд., заработанных мультфильмом в прокате – это только вершина айсберга. Оригинальная Frozen вышла в ноябре 2013 г., а к концу 2014 г. Disney заработала на мерчендайзе $1 млрд. только в США. 500 тыс. кукол Эльзы и Анны было продано за 45 минут после анонса в январе 2014 г. Стоимость некоторых коллекционных фигурок ограниченной серии доходила на eBay до $1000. Футболки, платья, школьные ранцы, шампуни, йогурты, постельное белье и т.д. — с фантазией у маркетологов Disney все в порядке. И это мы еще не берем в расчет живые шоу по Frozen, тот же Disney on Ice, продажи саундтрека, книжек-раскрасок и прочего. Кто-то из журналистов посчитал, что присланный для написания рецензии бесплатный DVD-диск Frozen стоил ему в течение года $900, потраченных на подарки дочерям и родственникам. Так что вы понимаете, шутить с Frozen владельцы бренда не будут.

Именно поэтому Frozen II – это очень аккуратный, очень сдержанный и очень беззубый сиквел. Скажем прямо, и оригинальный мультфильм не был шедевром по части сюжета, его вытягивали, по большому счету, лишь крайне симпатичные персонажи и шикарный саундтрек. С саундтреком и персонажами все неплохо и у Frozen II, вот только добавить новому мультфильму к истории двух сестер практически нечего. Это все та же добрая сказка о важности поддержки со стороны родственников и о поиске своего места в жизни. Да, оказывается, даже королевы бывают недовольны своим положением и желают перемен.

Достаточно искусственно вставив в детство Эльзы и Анны эпизод, который вовсе не упоминался в первом мультфильме, авторы решили отправить сестер исправлять ошибки своих предков. Даже не пропавших родителей, с которыми, как оказалось, связан собственный секрет, а дедушек и бабушек. Чтобы поступить правильно, сестрам придется принести жертву, но… это ведь Disney, так что в финале все гарантированно будет хорошо.

Нам действительно хотелось бы сказать, что герои за прошедшие шесть лет выросли, стали серьезнее и глубже, но, увы, кажется, они только поглупели, особенно это касается Кристоффа, который все никак не может сделать Анне предложение, порождая большинство комических ситуаций мультфильма. Как правило, не очень смешных, за исключением разве что великолепной пародии на клипы 80-х гг. прошлого века в номере Lost in the Woods (да, это ремейк композиции из оригинального мультфильма).

Вообще, как уже говорилось выше, с саундтреком у Frozen II все в порядке. Хотя вокальных номеров в мультфильме не так уж и много, причем они слишком настойчиво эксплуатируют центральную тему All Is Found в исполнении Эван Рейчел Вуд, они в целом неплохие. Над песнями работали те же Кристен Андерсон-Лопес и ее муж Роберт Лопес, получившие два «Оскара» за композицию Let It Go из первого Frozen и Remember Me из Coco. Как принято для детских мультфильмов Disney, все песни переведены и озвучены отечественными исполнителями, и это на самом деле проблема. Да, мы понимаем, что даже старшие школьники вряд ли бы восприняли английские песни с субтитрами, что уж говорить о малышах, но английский текст определенно лучше и мелодичнее. Так что если вы уже взрослый и решили посмотреть мультик из ностальгии, ищите английскую версию. Или послушайте саундтрек отдельно, например, на YouTube Music.

Нет, не подумайте, Frozen II — вовсе не плохой мультфильм, он стопроцентно понравится детям, особенно девочкам. Он хорошо выглядит, хорошо звучит, учит правильным вещам… но почему-то лично я в процессе просмотра замечал только, как часто Эльза и Анна меняют платья и сколько новых кукол теперь сможет продать Disney. Это нехороший звоночек. Похоже, история с Solo: A Star Wars Story так ничему и не научила Disney.