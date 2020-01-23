Выручка Netflix выросла на 31% (до $5,47 млрд), чистая прибыль — почти в 4,5 раза (до $587 млн), а число подписчиков превысило 167 млн человек





Компания Netflix отчиталась за четвертый квартал 2019 года и мы уже узнали самое интересное — статистику просмотров «Ведьмака», крупнейшего шоу главного онлайн-кинотеатра. В этой же заметке коротко суммируем главные достижения и посмотрим на финансовые показатели по итогам заключительной четверти и всего года. Забегая вперед, Netflix завершил квартал и год уверенным и довольно существенным ростом всех основных показателей.

Квартальная выручка Netflix в годовом выражении выросла на 31%, до $5,47 млрд, чистая прибыль — почти в 4,5 раза, до $587 млн ($1,3 на акцию против $0,3 годом ранее); годовая выручка достигла $20 млрд, а операционная прибыль по итогам 2019 года увеличилась на 62%, до $2,6 млрд.

Netflix ожидал, что прибавит 7,6 миллиона подписчиков, а в итоге дотянул до 8,8 миллиона. Примерно столько же сервис привлек в четвертом квартале 2018 года. В общей сложности у Netflix уже более 167 миллионов платных подписчиков. Отдельный акцент делается на преодолении рубежа в 100 млн платных подписчиков за пределами США.

В то же время Netflix признает, что запуск конкурирующих сервисов Disney+ и Apple TV Plus в конце прошлого месяца несколько замедлил рост на рынках США и Канады — за квартал всего 550 тыс. новых подписчиков, что соответствует падению и в квартальном (с 610 тыс.), и в годовом выражении (с 1,75 млн). Это весьма забавно, на фоне предыдущих заявлений, что новые конкуренты вызовут лишь средний по силе «встречный ветер». К тому же, Disney+ пока работает только в трех странах, а Apple TV Plus, хоть и доступен более чем в 100 странах, но ни одно из шоу стартовой линейки и близко не подобралось к «Мандалорцу». Другие конкуренты появятся еще нескоро — HBO Max не запустится до мая 2020 года, а Peacock от NBC — до 15 июля. То есть, на Netflix, который доступен в 190 странах, они если и повлияют, то еще нескоро.

А вот инвесторы восприняли отчет не лучшим образом, акции компании продолжают дешеветь второй день.

В первом квартале 2020 года Netflix ожидает добавить еще 7 млн платных подписчиков, что значительно ниже результата первого квартала 2019 года — тогда база приросла на 9,6 млн. Снижение темпов роста в компании объясняют «слегка повышенным уровнем оттока, фиксируемым в США».

Среди главных премьер этого квартала Netflix выделяет второй сезон подростковой комедии Sex Education / «Половое воспитание», которой уже вышел и был хорошо принят, второй сезон Altered Carbon / «Видоизмененный углерод» с Энтони Маки (выйдет 27 февраля), продолжения Narcos: Mexico / «Нарко: Мексика» (13 февраля), продолжение испанской детективной драмы Elite / «Элита» и южнокорейского Kingdom, псевдоисторического сериала о зомби-апокалипсисе, а также криминального боевика Spenser Confidential / «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом.

По состоянию на 31 декабря 2019 года компания располагала $5,018 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов против $3,794 годом ранее.

Источник: Netflix