HBO перенесла «Рыцарь семи королевств» на 2026 год — сериал должен был выйти этой осенью

Новый приквел «Игры престолов», сериал «Рыцарь семи королевств», выйдет в начале 2026 года — ранее релиз планировали на осень 2025-го.

Согласно Variety, в трейлере сериала, который демонстрировали на презентации WBD для рекламодателей, была указана дата премьеры, как 2026 год, а впоследствии руководитель HBO Кейси Блойс уточнил, что речь идет о зиме.

«Рыцарь семи королевств» — это телевизионная адаптация рассказов Джорджа Р. Р. Мартина о приключениях Рыцаря Дункана Высокого (Питер Клеффи) и его юного оруженосца Эгга (Декстер Сол Ансел). Действие сериала разворачивается примерно за 100 лет до событий «Игры престолов» и через 100 лет после событий «Дома дракона». Путешествие Дунка и Эгга приведет их на соревнования, где они встретятся с членами династии Таргариенов, включая Эйриона (Финн Беннет), Бейлора (Берти Карвел) и Мейкара (Сэм Спруэл), а также рыцарем по прозвищу Смеющийся Вихрь / Лионель Баратеон (Дэниел Ингз) и кукольницей Тансель (Тензин Кроуфорд).

«За столетие до событий «Игры престолов» по Вестеросу бродили два героя… молодой, наивный, но смелый рыцарь, сэр Дункан Высокий, и его юный оруженосец Эгг. Действие происходит в эпоху, когда род Таргариенов все еще владеет Железным Троном, а память о последнем драконе еще не исчезла из памяти живых. Большие судьбы, могущественные враги и опасные приключения ждут этих невероятных друзей», — из официального синопсиса.

Над сериалом работает творческая команда «Дома дракона» — в частности сценаристы Мартин и Айра Паркер, а также шоураннер Райан Кондал. Три из шести эпизодов срежиссировала Сара Адина Смит («Уроки химии»), остальные взял на себя Оуэн Харрис («Черное зеркало»).

На данный момент нам показали только короткий тизер и несколько изображений «Рыцаря семи королевств», однако сам Мартин ранее заявлял, что просмотрел все эпизоды и похвалил их за идеальный актерский состав и верность исходному материалу.

«Это настолько точная адаптация, на которую только может надеяться здравомыслящий человек (и вы все знаете, насколько невероятно здравомыслящий я в этом конкретном вопросе)», — написал он в своем блоге, где также ранее делился кадрами со съемок.

Ранее стало известно, что для сериала планируют три сезона — при этом второй уже в разработке, а каждый из эпизодов первого обошелся в $10 млн (хотя сражения обещают на уровне «Игры престолов»).

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Напомним, что параллельно HBO работает над третьим сезоном «Дома дракона», а также разрабатывает сериал об Эйгоне Завоевателе, сценарий к которому пишет автор «Бэтмена» Мэтсон Томлин. Также известно о планах по сериалу «10 000 кораблей», тогда как прямой приквел о Джоне Сноу отменили «из-за нехватки исходного материала» (хотя впоследствии намекнули, что могут вернуться к идее). В ноябре прошлого года стало известно, что в разработке находится и полнометражный фильм «Игра престолов».