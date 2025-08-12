Экран Apple MacBook может раздавить обычная почтовая открытка — производитель говорит, что это не баг, а фича

Настоящий кошмар владельца Apple MacBook — открыть устройство и увидеть испорченный экран. Этого результата крайне легко достичь из-за невнимательности.

Тиктокерка classicheidi поделилась видео с последствиями своей неосмотрительности и призвала зрителей учиться на ее ошибках. Ролик собрал 886,9 тыс. просмотров и стал вирусным. Хейди рассказала, что положила между клавиатурой MacBook и его экраном почтовую открытку, которую она демонстрирует, и просто закрыла крышку.

Результат: большая часть дисплея полностью черная, а остальная состоит из цветных полос и части изображения над ними. Девушка заметила это только когда снова открыла ноутбук через некоторое время. В другом видео она говорит, что раньше часто клала между половинками MacBook различные бумажки и предостерегла от этого других, поскольку ошибка может стоить сотни долларов. Это не первый публично известный подобный случай.

Что же говорит об этом Apple? Компания описала обращение с MacBook в документе технической поддержки, который цитирует TechRadar. Apple стремится сделать устройство как можно тоньше, а это означает чрезвычайно малый зазор между половинками в закрытом положении. Поэтому любая мелочь способна нанести вред экрану — даже листок плотной бумаги.

Производитель предупреждает, что «оставление любых материалов на дисплее, клавиатуре или подставке для рук может препятствовать работе дисплея, когда он закрыт, и привести к его повреждению». Компания советует тщательно убирать все посторонние предметы с клавиатуры или дисплея перед закрытием.

Apple называет это «жесткие допуски», но инженерное образование автора новости подсказывает, что допуски — это нечто противоположное. Обычно это избыточный запас прочности или других характеристик устройства, который обеспечивает отсутствие повреждений во время обычной эксплуатации. В некоторых промышленных случаях они могут достигать нескольких или даже десятков раз.

Очевидно, у обычной пользовательской техники допуски не такие большие, но все же должны гарантировать работу и отсутствие значительных повреждений при интенсивном ежедневном использовании. Трудно сказать, будто автор видео сделала что-то такое, что выходит за рамки обычного использования устройства в быту. Скорее речь идет о недостаточной прочности самого MacBook. Как написал один из комментаторов ITC.ua в другой теме, кнопки клавиатуры MacBook могут отбиваться на экране, и это вряд ли кому-то приятно наблюдать.