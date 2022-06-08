Электрокроссовер Polestar 3 официально представят в октябре 2022 года

Ровно год назад компания Polestar пообещала запустить производство своего нового электрокроссовера до конца 2022 года и вот теперь стала известна более конкретная дата события. Итак, официальный анонс Polestar 3 состоится уже в октябре, а сразу за ним последует начало продаж новинки.

Таким образом Polestar хочет составить конкуренцию на активно развивающемся рынке электрических кроссоверов, где уже представлены модели Tesla Model X/Y, Audi E-tron, Mercedes-Benz EQE, Rivian R1S, Fisker Ocean и другие.

Сборку новинки запустят на заводе Volvo в Чарльстоне (Южная Каролина, США), так что Polestar 3 станет первым по-настоящему американским электромобилем бренда (Polestar 1 и Polestar 2 собираются в Китае). Polestar 3 представляет собой аналог модели Volvo XC90, он построен на той же платформе производителя Scalable Product Architecture (SPA2).

На старте продаж покупатели получат полноприводную версию с двумя электродвигателями и емкой батареей, которая обеспечит запас хода на уровне 600 км. Лидар от Luminar и встроенный ПК от NVIDIA обеспечат работу полуавтономной системы движения, которая позволит пеередвигаться по скоростным шоссе, не удерживая руки на руле.

Напомним, что ранее производитель выпустил купе Polestar 1 и седан Polestar 2, следующие на очереди — кроссоверы Polestar 3 (2022) и Polestar 4 (2023), а также седан Polestar 5 (2024).

Источник: The Verge