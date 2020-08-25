Электромобиль Volkswagen ID.3 смог проехать 531 км от одного заряда батареи емкостью 58 кВтч, что на 26% больше официального показателя 420 км [видео]





После новости о том, что сразу три электрокроссовера Hyundai Kona Electric смогли проехать больше 1000 км от одного заряда батареи немецкий автопроизводитель Volkswagen решил доказать, что его электромобиль VW ID.3 ничем не хуже. Для рекордной поездки пригласили профессионального «сверхкилометражника» (hypermiler) Феликса Эгольфа, который отправился по маршруту Цвиккау (Германия) — Шаффхаузен (Швейцария).

В опыте участвовал электромобиль Volkswagen ID.3 1st Pro Performance с двигателем мощностью 204 л.с. и батареей емкостью 58 кВтч, которая официально обеспечивает запас хода 420 км по измерительному циклу WLTP. В итоге электромобиль смог проехать 531 км, что на 26% или более чем на 100 км больше заявленного (но откровенно мало на фоне двукратного результата Kona).

Во время поездки Феликс Эгольф использовал всевозможные приемы уменьшения расхода энергии: постоянно убирал ногу с педали акселератора, позволяя электромобилю двигаться накатом, а также пользовался слипстримом во время движения по скоростной трассе за грузовиками.

По данным Volkswagen во время тестовой поездки 44% маршрута пришлось на скоростные шоссе и 56% — на менее крупные дороги. Поездка заняла 9 часов, она проходила со средней скоростью 56 км/ч. Среднее потребление энергии во время поездки составило 10,9 кВтч на 100 км пути, хотя во время испытаний WLTP были получены значения 15,4-14,5 кВтч на 100 км пути. На результат повлиял оператор и дополнительное оборудованию суммарным весом 250 кг, а также тот факт, что периодически работала система навигации, радио и вентиляция, а также постоянно — дневные ходовые огни.

Напомним, что на заводе в Цвиккау (Германия) уже стартовало производство электрокроссоверов Volkswagen ID.4, хотя презентация модели назначена только на конец сентября. За полный 2021 год автопроизводитель рассчитывает собрать на этом заводе порядка 300 тыс. электромобилей на модульной платформе VW MEB. А уже к 2025 году немцы хотят выйти на суммарный уровень производства в 1,5 млн электромобилей в год.

Источник: Volkswagen