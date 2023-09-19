Электронный реестр военнообязанных ─ в Раде зарегистрировали законопроект

Большая группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект закона №10062 о создании электронного реестра военнообязанных

Документ предусматривает создание электронного реестра, в который будут вносить данные призывников, военнообязанных, резервистов, а также данные о потребностях армии в личном составе. Такой реестр планируется создать, в частности, для идентификации призывников, военнообязанных и резервистов.

Также законопроект №10062 должен упростить процесс оформления документов военного учета для граждан. К примеру, он позволит гражданам подавать электронные заявления о получении статуса участника боевых действий.

«Проект Закона разработан с целью законодательного усовершенствования процедуры информационного взаимодействия между государственными реестрами, установления возможности подачи заявления (обращения) в бумажной или электронной форме в соответствующие государственные органы для получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также определения порядка обретения военнослужащими статуса участника боевых действий во время действия военного положения», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, недавно в Украине сменился министр обороны. Новый глава Минобороны Рустем Умеров сразу заявил, что ведомство работает над единым реестром призывников и электронным военным билетом.

В начале января 2023 было опубликовано Постановление КМУ №1487, которым правительство утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Источник: AIN