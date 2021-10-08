О переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас глава компании Илон Маск объявил на ежегодном собрании акционеров 7 октября.

Сейчас штаб-квартира Tesla находится в Пало-Альто, Калифорния, — неподалеку от первого офиса в Сан-Карлосе и первого завода во Фримонте.

«Я рад сообщить, что мы переносим нашу штаб-квартиру в Остин, штат Техас‎»‎ Илон Маск, соучредитель и гендиректор Tesla

В мае 2020 года у Илона Маска возник конфликт с властями округа Аламеда из-за карантинных ограничений — мэрия не разрешила главному заводу Tesla вернуться к работе. Тогда Tesla подала иск, назвав решение властей иррациональным и необъяснимым, а Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру компании из Калифорнии в Неваду или в Техас. Перед этим в рамках квартального отчета глава Tesla резко раскритиковал власти за жесткие карантинные — он назвал требования обязательной всеобщей самоизоляции «фашистскими» и «недемократичными», а также призвал «вернуть людям их чертову свободу». В конце 2020 года богатейший человек в мире распродал всю недвижимость в Калифорнии, и переехал жить в Техас, где строятся новый завод SpaceX и космодром SpaceX — та самая Звездная база, где собираются Super Heavy и Starship. Тогда предприниматель заявил, что Кремниевая долина «уже не та». К слову, в Техасе нет государственного подоходного налога, тогда как в Калифорнии действует одна из самых высоких ставок в стране.

Илон Маск отметил, что несмотря на переезд, Tesla продолжит расширять бизнес в Калифорнии — компания планирует в полтора раза нарастить производственные мощности главного завода во Фримонте в Калифорнии и Gigafactory в Неваде, где выпускаются аккумуляторы.

На сей раз Маск обошелся без критики в адрес властей, отметив лишь, что Tesla «зашла настолько далеко в Bay Area (область залива в Сан-Франциско), насколько это было возможно». Он добавил, что многие сотрудники не могут позволить себе жилье в Кремниевой долине и вынуждены ездить на работу издалека, и Tesla сможет стать более конкурентоспособной в Остине.

Глава Tesla не уточнил сроков и не сказал, где именно разместится штаб-квартира его компании. Но очевидно, что она расположится неподалеку от завода Giga Texas, поскольку Маск в своем выступлении снова заявил о намерении превратить это место в «экологический рай».

Giga Texas — второй американский завод Tesla по выпуску автомобилей. Строительство завода началось в Остине, штат Техас, в конце 2020 года и сейчас продолжается в соответствии с графиком. Линия по выпуску Model Y должна заработать к концу 2021 году. Также Giga Texas в следующем году начнет выпускать бронепикапы Cybertruck, седаны Model 3 для Восточного побережья США и тягачи Tesla Semi.

В третьем квартале 2021 года Tesla установила новый рекорд продаж, отгрузив клиентам 241 300 автомобилей, и одновременно преодолела рубеж в два миллиона отгруженных автомобилей.