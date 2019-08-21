Facebook наконец-то запустила инструмент Clear History, но он работает не так, как можно подумать (и пока только в трех странах)





Facebook продолжает вносить улучшения в работу соцсети, предоставляя пользователям все больше контроля над данными, которыми те делятся с компанией, соглашаясь с условиями использования и политикой конфиденциальности. Очередным новшеством стал долгожданный инструмент с говорящим названием Clear History. Можно было подумать, что она предназначена для полной очистки полностью всех данных об активности пользователя, как в самой соцсети, так и за ее пределами. Ни для кого ведь не секрет, что Facebook посредством различных плагинов следит за действиями пользователей за пределами соцсети. Но инструмент работает иначе.

Для начала стоит вспомнить, что инструмент Clear History в свое время представил сам глава основатель и глава Facebook Марк Цукерберг. Сделал он это еще на конференции F8 в прошлом году. Изначально этот инструмент обещали сделать доступным в конце 2018 года. Затем запуск отложили до весны 2019 года, позже еще раз — до осени. И вот сейчас после череды переносов инструмент наконец был запущен официально.

Пока функция доступна только в трех странах — в Ирландии, Южной Корее и Испании. Но в Facebook обещают распространить ее на весь мир в ближайшие месяцы.

Как же работает Clear History? Инструмент станет частью нового раздела под названием Off-Facebook activity («активность вне Facebook»). Его можно будет найти в настройках приложения в разделе «Ваша информация на Facebook», когда функция заработает. Вот так все будет выглядеть в мобильном приложении:

С помощью этого механизма пользователь может:

Посмотреть данные, которую другие приложения и веб-сайты передали Facebook с помощью инструментов вроде Facebook Pixel или Facebook Login для таргетинга рекламы;

Отвязать эти «внешние» данные от своей учетной записи;

Запретить привязку таких данных в будущем, причем будет возможность включить полную блокировку, либо же настроить блокировку для определенного перечня сайтов и приложений (после этого они больше не будут передавать данные о вашей активности в Facebook).

Важно подчеркнуть, что кнопка Clear History не удаляет все «внешние» данные, как можно подумать, а именно отделяет их от аккаунта. То есть, информация анонимизируется и больше не может использоваться для таргетирования рекламы.

«Эта информация все еще может использоваться без привязки к конкретному пользователю, чтобы мы могли информировать компании, как идут дела у их сайта, приложения или рекламы», — объясняют в Facebook решение не удалять данные полностью.

У Clear History есть как плюсы, так и минусы. Плюс — пользователи, воспользовавшиеся волшебной кнопкой, будут видеть меньше рекламы в соцсети, поскольку она будет подбираться только на основании данных об активности внутри соцсети. Очевидный пример негативных последствий — разлогинивание на сайтах и в приложениях, где используется авторизация через Facebook. Чтобы продолжать использоваться этот способ авторизации, пользователям придется дать согласие на сбор данных за пределами Facebook.

В Facebook ожидают, что после запуска этого инструмента их выручка от рекламы уменьшится, но никаких оценок компания пока не дает. Вместо этого в компании обещают продолжить создавать аналогичные инструменты, чтобы перестроить бизнес, сделав принцип соблюдения конфиденциальности, основоположным.

Источник: The Verge и Facebook