Новости Кино 17.12.2025 comment views icon

Фейковый торрент фильма "Битва за битвой" несет троян на ваш ПК через субтитры

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Фільм “Одна битва за іншою” отримав дату релізу в “цифрі” — на HBО Max

Компания Bitdefender, которая специализируется на программах для кибербезопасности, недавно обнаружила мошеннический торрент для фильма «Битва за битвой» с «гениальным» механизмом доставки трояна.

Торрент загружает архив, замаскированный под видеофайл M2TS, файл субтитров и файл под названием «CD.link», обозначенный как ярлык для запуска фильма. Клик по последнему запускает вредоносную программу. В идеале, любой, кто загружает фильм или сериал, должен нажимать только на видеофайл — но неопытные пользователи могут этого не знать.

Интересно, что файл субтитров содержит настоящие строки, но некоторые скрывают вредоносный код. Более того, обнаружить этот процесс сложно, потому что он использует тактику Living off the land (LOTL) для распаковки зашифрованных данных с помощью легитимных инструментов Windows, включая CMD, PowerShell и Task Scheduler. Далее вредоносное программное обеспечение захватывает контроль над целевым устройством, которое может стать вектором для дальнейших хакерских кампаний.

То, что в торрентах популярных фильмов может скрываться вредоносное ПО — не новинка. В мае злоумышленники распространяли инфостилер Lumma Stealer, созданный россиянином, в файле «Миссия невыполнима: Финальная расплата», чтобы похищать пароли, файлы cookie и другие учетные данные. Что касается ленты «Битва за битвой», то атака была обнаружена пока только в одной загрузке и точно непонятно, насколько распространено вредоносное ПО. Но, пакет, по словам Bitdefender, собрал по крайней мере несколько тысяч загрузок.

Между тем выбор фильма для атаки кажется вполне оправданным: «Битва за битвой» является раскрученным, хотя и не кассово успешным проектом. Он номинирован на девять «Золотых глобусов» и уже имеет пять упоминаний в шортлисте «Оскара». Официально посмотреть фильм в «цифре» можно уже с 19 декабря на HBO Max.

Загадочный фильм об НЛО от Стивена Спилберга: смотрим первый трейлер Disclosure Day

Источник: TechSpot

Популярные новости

arrow left
arrow right
Режиссерская версия "Убить Билла" от Тарантино получила новый трейлер, постер с Умой Турман в белом и коллаборацию с Fortnite
"Трон: Арес" принесет Disney убытки в более чем $130 млн
Фильм "Битва за битвой" получил дату релиза в "цифре" — на HBО Max
"Люди в черном" возвращаются: Sony взялась за пятый фильм и пишет сценарий под Уилла Смита
"Для этого фильма создали кинотеатры": появились первые реакции на "Аватар 3" Джеймса Кэмерона
Джеймс Ганн говорил о "Константине 2" с Киану Ривзом, но не видел "ни одного" сценария
"Аватар 3" станет последним фильмом в серии, если не заработает денег — но Кэмерон напишет книгу
На Megogo вышли все эпизоды "Приключений Дигимонов" 1999 года в украинской озвучке
Страшнее не бывает: британские ученые выбрали лучший фильм ужасов по сердцебиению зрителей
Квентин Тарантино разнес "Голодные игры", как полный плагиат: "Почему никто не подал в суд?"
Детектив Бенуа Блан появится в "Достать ножи 3" только на 40-й минуте — режиссер объясняет почему
События фильма Call of Duty будут происходить в "современном сеттинге", а среди кандидатов на роль — Марк Уолберг
"Пять ночей у Фредди 2" побил рекорд Rotten Tomatoes по "разрыву" в оценках критиков и зрителей
Преемник "Носферату": первые кадры фильма "Вервольф" с готическими ужасами и Лили-Роуз Депп
Загадочный фильм об НЛО от Стивена Спилберга: смотрим первый трейлер Disclosure Day
Бюджет "Аватар 3" превысил $400 млн, но "Оскар" — под вопросом
Официально: "Гремлины 3" от Стивена Спилберга выйдут спустя 43 года после первого фильма
Актер Геральта из игр CD Projekt Red сравнил Кавилла и Хемсворта в роли "сериальных Ведьмаков"
"Привет, Сидни, скучала?": вышел первый трейлер "Крик 7" с Нив Кэмпбелл
"Оно" без Пеннивайза? Сериал "Добро пожаловать в Дерри" покажет клоуна только в конце сезона
"Человек завтрашнего дня": в следующем фильме о Супермене он получит нового антагониста и очень неожиданный союз
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить