tradfi
Новости Устройства 11.02.2026 comment views icon

iPhone 17 Pro Max протестировали на автономность в сетях 5G и Wi-Fi: разница существенная

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

iPhone 17 Pro Max протестували на автономність в мережах 5G та Wi-Fi: різниця суттєва

Тесты автономности смартфонов часто не дают полной картины, ведь большинство из них проводят в режиме подключения только к Wi-Fi. Новый эксперимент от YouTube-канала PhoneBuff пошел другим путем: два iPhone 17 Pro Max протестировали отдельно — один работал исключительно через домашний Wi-Fi, другой только через 5G. Цель проста: выяснить, насколько мобильная сеть влияет на время работы от аккумулятора.


Как проходил тест iPhone 17 Pro Max

Автор канала PhoneBuff смоделировал типичный сценарий использования: обмен сообщениями, веб-серфинг, просмотр видео, Instagram и FaceTime. Оба смартфона предварительно откалибровали, чтобы стартовые условия были одинаковыми.

Результат оказался довольно показательным. iPhone 17 Pro Max (5G) проработал 10 часов и 22 минуты активного экранного времени плюс еще 16 часов в режиме ожидания. Когда версия на 5G полностью разрядилась, модель на Wi-Fi имела еще 25% заряда. Общее время работы Wi-Fi-версии составило те же 26 часов и 22 минуты, после чего оставалось четверть батареи.

iPhone 17 Pro Max протестували на автономність в мережах 5G та Wi-Fi: різниця суттєва

Иначе говоря, разница между Wi-Fi и 5G в этом сценарии составляет примерно 3 часа дополнительного активного пользования, или около 25% заряда.


Почему 5G потребляет больше энергии

Когда смартфон работает через Wi-Fi, он подключается к роутеру, который обычно находится в пределах 20-25 метров. Чип беспроводной связи не требует больших усилий то большого количества энергии для стабильного сигнала.

Другая ситуация с 5G. Смартфон постоянно взаимодействует с башнями мобильной связи, переключается между ними и ищет лучший сигнал. Если пользователь не находится рядом с базовой станцией, модем работает активнее. К тому же телефон может использовать более одного радиомодуля одновременно, что дополнительно увеличивает расход энергии.

Наибольшую разницу в тесте продемонстрировал именно запуск FaceTime. Во время видеозвонка iPhone на 5G потерял 42 процентных пункта заряда, тогда как Wi-Fi-версия — 25 пунктов. В режиме прокрутки ленты или ожидания разряд происходил значительно медленнее.

Что не учли

Оба смартфона находились в одном месте. Они не перемещались, а значит не переключались между башнями — в реальной жизни это могло бы существенно уменьшить автономность 5G-версии. Также тест провели в зоне стабильного сигнала. В условиях более слабого покрытия разница могла бы быть более заметной.

Спецпроекты
Bitget і BlockSec представляють стандарт безпеки UEX. Як він допоможе біржам справлятися з ризиками?
12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих

Несмотря на это, результаты показали меньший разрыв, чем можно было ожидать. Современные iPhone демонстрируют высокую энергоэффективность даже в режиме постоянного подключения к 5G.

Также интересно было бы повторить этот тест с моделями iPhone Air или iPhone 16eкоторые используют собственные модемы Apple C1X и C1. Apple позиционирует их как энергоэффективные решения. Ожидается, что iPhone 18 Pro получит модем второго поколения Apple C2.

Источник: wccftech, 9to5mac

Популярные новости

arrow left
arrow right
Unreal Engine 5.7 идет в правильном направлении — тест показал на 25% лучшую производительность
Google "лениво" анонсировала Pixel 10a: есть цвета и дата
Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max и подтвердила большую батарею
Магнитные чехлы раскрывают дизайн Samsung Galaxy S26, дата презентации тоже известна
Вышел Oppo Reno15 Pro Mini — компактный смартфон с батареей на 6200 мА-ч
Реверсивную зарядку Realme P4 Power 10 000 мАч испытали на iPhone 17 Pro: хватит на два раза, но с нюансами
Первые тесты Snapdragon X2 Elite: Apple M5 и новые процессоры Intel и AMD пасут задних
Вышел RedMagic 11 Air: тонкий игровой смартфон с вентилятором и батареей на 7000 мА-ч
Xiaomi выпустит MFT-камеру, крепящуюся к смартфонам магнитом, — инсайдер
Вышел Vivo X200T: три камеры Zeiss 50 Мп и Dimensity 9400+ от €550
Samsung Wide Fold: аналог еще невыпущенного iPhone Fold от главного конкурента
Google Pixel могут испортить праздничную фотосессию — не все фото сохраняются
Запрет смартфонов в школах Нью-Йорка показал, что дети не умеют определять время по "часам со стрелками"
Новый топ: Xiaomi 17 Max получит самый большой аккумулятор в серии
Exynos и Snapdragon: полные характеристики Samsung Galaxy S26 и S26+
Неизбежно: Samsung все же поднимет цену Galaxy S26, говорят инсайдеры
Представлен Xiaomi 17 Ultra: поворотный безель и Leica Edition
Смартфоны OPPO A6 в Украине от 6 тыс. грн: защита IP69, батарея до 7000 мА-ч и до 1800 циклов зарядки
Realme представила Realme 16 5G и 16 Pro 5G: зеркало, 144 Гц и 7000 мА-ч
Стоимость памяти Apple iPhone 17 вырастет на 230% в 2026 году — возможно подорожание
Google Pixel 10a: официальный рендер, цена и дата выхода
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить