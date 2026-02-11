iPhone 17 Pro Max протестировали на автономность в сетях 5G и Wi-Fi: разница существенная

Тесты автономности смартфонов часто не дают полной картины, ведь большинство из них проводят в режиме подключения только к Wi-Fi. Новый эксперимент от YouTube-канала PhoneBuff пошел другим путем: два iPhone 17 Pro Max протестировали отдельно — один работал исключительно через домашний Wi-Fi, другой только через 5G. Цель проста: выяснить, насколько мобильная сеть влияет на время работы от аккумулятора.





Как проходил тест iPhone 17 Pro Max

Автор канала PhoneBuff смоделировал типичный сценарий использования: обмен сообщениями, веб-серфинг, просмотр видео, Instagram и FaceTime. Оба смартфона предварительно откалибровали, чтобы стартовые условия были одинаковыми.

Результат оказался довольно показательным. iPhone 17 Pro Max (5G) проработал 10 часов и 22 минуты активного экранного времени плюс еще 16 часов в режиме ожидания. Когда версия на 5G полностью разрядилась, модель на Wi-Fi имела еще 25% заряда. Общее время работы Wi-Fi-версии составило те же 26 часов и 22 минуты, после чего оставалось четверть батареи.

Иначе говоря, разница между Wi-Fi и 5G в этом сценарии составляет примерно 3 часа дополнительного активного пользования, или около 25% заряда.





Почему 5G потребляет больше энергии

Когда смартфон работает через Wi-Fi, он подключается к роутеру, который обычно находится в пределах 20-25 метров. Чип беспроводной связи не требует больших усилий то большого количества энергии для стабильного сигнала.

Другая ситуация с 5G. Смартфон постоянно взаимодействует с башнями мобильной связи, переключается между ними и ищет лучший сигнал. Если пользователь не находится рядом с базовой станцией, модем работает активнее. К тому же телефон может использовать более одного радиомодуля одновременно, что дополнительно увеличивает расход энергии.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Наибольшую разницу в тесте продемонстрировал именно запуск FaceTime. Во время видеозвонка iPhone на 5G потерял 42 процентных пункта заряда, тогда как Wi-Fi-версия — 25 пунктов. В режиме прокрутки ленты или ожидания разряд происходил значительно медленнее.

Что не учли

Оба смартфона находились в одном месте. Они не перемещались, а значит не переключались между башнями — в реальной жизни это могло бы существенно уменьшить автономность 5G-версии. Также тест провели в зоне стабильного сигнала. В условиях более слабого покрытия разница могла бы быть более заметной.

Несмотря на это, результаты показали меньший разрыв, чем можно было ожидать. Современные iPhone демонстрируют высокую энергоэффективность даже в режиме постоянного подключения к 5G.

Также интересно было бы повторить этот тест с моделями iPhone Air или iPhone 16eкоторые используют собственные модемы Apple C1X и C1. Apple позиционирует их как энергоэффективные решения. Ожидается, что iPhone 18 Pro получит модем второго поколения Apple C2.

Источник: wccftech, 9to5mac