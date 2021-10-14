G.Skill анонсировала наборы модулей памяти Trident Z5 DDR5 с частотой до 6400 МГц

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Производители комплектующих вовсю готовятся релизу платформы Intel LGA1700 и процессоров Core 12-го поколения — не отставая от коллег по цеху, G.Skill анонсировала высокопроизводительные наборы модулей памяти DDR5 в рамках серий Trident Z5 RGB и Trident Z5.

В этих модулях, предложенных комплектами по два суммарным объемом 32 ГБ, используются отборные микросхемы памяти производства Samsung. Буквально на днях южнокорейский гигант объявил о начале серийного выпуска памяти DDR5 по техпроцессу 14-нм с использованием EUV-литографии.

Как видно на иллюстрациях, для оформления модулей выбрано сочетание фирменных цветов — черного и серебристого. Наборы модулей памяти Trident Z5 RGB выделяются полупрозрачным рассеивателем RGB-подсветки — ней можно управлять с помощью фирменного ПО G.SKILL Trident Z Lighting Control и синхронизовать с подсветкой других компонентов системы с помощью стороннего ПО.

Что касается производительности, серию откроют наборы модулей DDR5, работающие на эффективных частотах до 5600 МГц, а возглавляют модели DDR5-6400. Их полный список приведен в таблице.

Все модули поддерживают профили Intel XMP 3.0.

Продажи новых наборов Trident Z5 DDR5 должны начаться в ноябре 2021 года. Цены пока не сообщаются, но дешевыми разогнанные DDR5-6400 точно не будут, учитывая, что 32-гигабайтный (2х16 ГБ) набор Team Group Elite DDR5-4800 оценен в 400 долларов.