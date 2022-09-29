Глава Intel Пэт Гелсингер считает, что закон Мура не умер, а видеокарты не должны стоить дорого

В докладе на мероприятии Intel Innovation Генеральный директор компании Пэт Гелсингер озвучил рекомендуемую цену видеокарты Intel Arc A770 в $329, что соответствует заявленной стоимости NVIDIA RTX 3060 на старте продаж и значительно ниже топовых RTX 4080 и RTX 4090 нового поколения. Реальных тестов новой видеокарты пока нет, но производитель говорит о конкуренции с RTX 3060 Ti и RTX 3070.

Позиционирование косвенно подтверждают характеристики видеокарты Arc A770: 4096 блоков шейдеров, до 16 ГБ памяти GDDR6 и частота работы чипа 2100 МГц. Представители Intel говорят о хороших результатах в играх DirectX 12 и о высокопроизводительной трассировке лучей.

Представляя видеокарты Arc, Гелсингер показал диаграмму, которая отображала стоимость графических адаптеров NVIDIA от GTX 650 Ti до RTX 2060 – этот период развития линейки конкурента не отличался существенным ростом цен с каждым новым поколением. Комментируя ситуацию с общим подорожанием RTX 3000 и RTX 4000 на фоне собственного релиза, он отметил недовольство игрового сообщества высокими ценами на видеокарты в последние годы.

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«Мы слышим жалобы геймеров на высокие цены»,— сказал Гелсингер, обращаясь к конкурентам. — «Вы должны быть расстроены, потому что вы упускаете из виду игровое сообщество. И сегодня мы это исправим». Также глава Intel отметил, что «закон Мура жив и здоров», и добавил:«мы продолжим соблюдать закон Мура».

Упоминание закона мура было ответом Дженсену Хуангу, главе NVIDIA, который оправдывал высокие цены на видеокарты возросшей стоимостью производства мощных графических процессоров и фактической смертью закона роста количества транзисторов на чипе в соотношении с ценой. Так или иначе, конкуренция всегда ведет к более привлекательному для потребителя ценообразованию, и Intel способствует этому как новый игрок на рынке.

Источник: Ars Technica