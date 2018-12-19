Глава Lenovo показал смартфон Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition

Специальные версии флагманских смартфонов, выделяющееся символикой знаменитых автомобильных брендов, сейчас уже есть у нескольких производителей. Только на прошлой неделе был представлен OnePlus 6T McLaren Edition, а еще раньше вышли Oppo Find X Lamborghini Edition и Huawei Mate 20 RS Porsche Design. Вскоре к ним присоединится Lenovo со спецверсией Z5 Pro GT Ferrari Edition.

Анонс этого устройства ожидался на вчерашней презентации, но там представили только Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition (изображение выше), который стал первым смартфоном 12 ГБ оперативной памяти. Версия Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition по-прежнему планируется к выпуску производителем. В настоящее время главный исполнительный директор Lenovo опубликовал на своей страничке в соцсети Weibo фотографию (ниже), демонстрирующую тыльную часть грядущей новинки.

Как видим, Z5 Pro GT Ferrari Edition носит не только имя всем известной итальянкой «конюшни» в названии, но и ее логотип на задней панели.Также можно отметить, что оформление тыльной панели у Z5 Pro GT Ferrari Edition несколько отличается от такового у Z5 Pro Snapdragon 855 Edition — «карбоновой» у Z5 Pro GT Ferrari Edition является не вся площадь тыльной панели, а только полоса по центру. Также очевидно наличие стекла в оформлении задней крышки.

Будут ли у Z5 Pro GT Ferrari Edition еще какие-то отличия от Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition, кроме дизайна и материалов корпуса, пока неизвестно, как неизвестна и цена этой спецверсии.В продажу модель Z5 Pro GT Ferrari Edition должна поступить уже в следующем году.

Источник: Gizmochina