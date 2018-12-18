Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 — первый смартфон с 12 ГБ ОЗУ. Он же — новый абсолютный лидер рейтинга производительности AnTuTu

Как и предполагалось, сегодня на специальном мероприятии в Китае компания Lenovo представила парочку новых смартфонов. О смартфоне Lenovo Z5s мы уже рассказали в предыдущей новости, а в этой заметке речь пойдет о второй и гораздо более интересной модели Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855. Сразу уточним, что Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 хоть и выполнен в том же форм-факторе слайдера, что и представленный в прошлом месяце смартфон Lenovo Z5 Pro, далеко ушел от оригинала.

Главная особенность Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 — это наличие целых 12 ГБ оперативной памяти в топовой версии (будут еще версии с 6 и 8 ГБ ОЗУ). То есть, да, Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 обновил рекорд максимального объема ОЗУ в сегменте и стал первым смартфоном с 12 ГБ ОЗУ. Стоит ли говорить, что на сегодня такие объемы оперативной памяти встречаются далеко не во всех ноутбуках высшего уровня. Например, представленный вчера тонкий и легкий ноутбук Huawei MateBook 13 предлагает только 8 ГБ оперативной памяти без возможности расширения. Объем встроенной флэш-памяти у Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 достигает 512 ГБ, что на сегодня уже не является рекордным значением (напомним, у Smartisan R1 флэш-памяти целых 1 ТБ), но такой объем на встроенном накопителе предлагает далеко не каждый флагманский смартфон.

Вторая особенность новинка отражена прямо в ее названии — это новая 7-нанометровая флагманская SoC Snapdragon 855, в состав которой входит модем Snapdragon X24 с поддержкой LTE и скоростью передачи данных до 2 Гбит/с. Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 — это уже второй формально представленный смартфон с этой SoC (первым, напомним, является версия Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой 5G). Передовая топовая платформа и 12 ГБ ОЗУ помогли Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 установить новый рекорд производительности в популярном бенчмарке AnTuTu. Результат новинки в AnTuTu — 368 480 баллов.

Оставляя в стороне проблему искусственного завышения показателей производительности в тестовом ПО многими производителями, отметим, что Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 показывает уверенное превосходство в этом плане даже над iPhone Xs, не говоря о флагманах из мира Android.

Как отмечалось выше, Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 использует такую же конструкцию слайдера со сдвигающимся вниз дисплеем, как обычный Lenovo Z5 Pro, но тыльная панель у новинки оформлена по другому. Как было подчеркнуто на презентации, своим оформлением она имитирует карбоновые элементы аэродинамического оперения спортивного автомобиля. Кроме того, средняя часть каркаса у Lenovo Z5 Pro окрашена в красный цвет.

В устройстве используется матрица AMOLED производства Samsung диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в дисплей, который занимает 95,06% площади передней панели. То есть, дисплей у Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 такой же, как у оригинального Lenovo Z5 Pro.

Отличий по камерам тоже никаких нет. Но коротко напомним. Основная – сдвоенная с сенсорами Sony разрешением 24 (IMX576) и 16 (IMX519) Мп и объективами с максимальной диафрагмой (F/1,8). Есть интеллектуальное распознавание сцен съемки, поддержка видеозаписи 4К и возможность снимать замедленные видео со скоростью 120 к/с и разрешением Full HD. Фронтальная построена на сенсорах разрешением 8 и 16 Мп, главный оснащен объективом с диафрагмой F/2.2, и дополнена ИК-сенсором, обеспечивающим работу функции распознавания лиц.

В конфигурации новинки присутствуют адаптеры NFC, Wi-FI 802.11ac и Bluetooth 5.0, а также порт USB-C. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3350 мА*ч, поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка.

Из коробки Lenovo Z5 Pro работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой ZUI 10.

Что интересно, цены на Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 весьма демократичны:

6+128 ГБ — $390;

8+128 ГБ — $435;

8+256 ГБ — $ 580;

12+512 ГБ — $ 640.

Новинка станет доступна для заказа с 1 января, а фактические продажи начнутся 24 января.

Источник: Gizmochina