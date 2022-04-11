NVIDIA утверждает, что ее 144-ядерный ARM-процессор Grace вдвое быстрее и эффективнее Intel Ice Lake

Суперчипы NVIDIA Grace проходят тестирование, и производитель заявляет о рекордных показателях.

Разработанный для центров обработки данных процессор сравнили с двумя 64-ядерными EPYC Rome 7742 AMD EPYC, и NVIDIA Grace оказался в 1,5 раза быстрее в тесте SPECrate_2017. Также новый процессор обеспечивает вдвое большую энергоэффективность, чем сегодняшние серверные чипы. Но стоит учесть, что AMD готовит к выходу EPYC Milan, который может догнать по характеристикам Grace, а в 2023 году появится более быстрый EPYC Genoa.

Журналисты Tom’s Hardware нашли сравнение Grace с Intel Ice Lake в презентации от вице-президента NVIDIA Яна Бака. Тест показывает, что Grace в два раза быстрее и в 2,3 раза более энергоэффективнее Ice Lake, который используется для вычислений в модели прогноза погоды Weather Research and Forecasting (WRF).

Такие модели — это реальные рабочие нагрузки, которые часто используют для бенчмаркинга. В NVIDIA объяснили, что тест не был перенесен на графические процессоры, поэтому был ориентирован на процессор. Кроме того, WRF очень чувствителен к пропускной способности памяти, что дало Grace преимущество как в производительности, так и в эффективности.

Напомним, что суперчип NVIDIA Grace CPU – это 144-ядерный процессор ARM v9 Neoverse (N2 Perseus) на двух кристаллах, объединенных фирменной технологией межсоединений NVLink-C2C. Чип обеспечивает пропускную способность 900 ГБ/с и когерентность памяти. Процессор использует 1 ТБ памяти LPDDR5x ECC с пропускной способностью до 1 ТБ/с, что вдвое больше, чем у других процессоров, поддерживающих память DDR5.

Тем не менее, Grace, скорее всего, не будет иметь большого преимущества перед грядущими чипами Intel Sapphire Rapids с поддержкой DDR5. Но NVIDIA утверждает, что их процессор станет самым быстрым на рынке, когда он появится в начале 2023 года.