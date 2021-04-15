Глава TSMC предупредил о возможном сохранении дефицита полупроводников на протяжении всего 2022 года





О риске сохранения глобальной нехватки микросхем вплоть до конца 2022 года заявил генеральный директор Си Си Вэй TSMC.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) — крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковой продукции. Среди ее клиентов — Apple, AMD, NVIDIA, Qualcomm, MediaTek и другие бесфабричные производители. Именно «кризис полупроводников» стал причиной глобального дефицита и подорожания потребительской электроники. До этого момента большинство аналитиков сходилось во мнении, что ситуация не улучшится раньше 2022 года, хотя более пессимистические прогнозы указывали на сохранение дефицита вплоть до 2023 года.

«Мы видим, что спрос остается высоким. Я надеюсь, что в 2023 году мы сможем предложить нашим клиентам больше [производственных] возможностей. К этому моменту цепочка поставок немного разгрузится». Си Си Вэй, CEO TSMC

Заявление гендиректора TSMC согласуется с оценкой, озвученной на днях CEO Intel Пэтом Гелсингером — он считает, что полностью решить проблему дефицита удастся только через несколько лет. Одновременно финансовый директор NVIDIA заявила, что дефицит видеокарт будет сохраняться на протяжении всего 2021 года.

От дефицита сейчас страдают почти все производители техники. И речь не только о консолях PS5, Xbox Series и GPU. Не хватает чипов и для автомобильной индустрии, из-за чего многие производители, включая Tesla, вынуждены останавливать заводы. К слову, говоря о производителей автомобилей, для них у TSMC есть хорошие новости — в следующем квартале контрактный производитель обещает отгрузить им больше микросхем. В то же время заявления топ-менеджеров TSMC, Intel и NVIDIA недвусмысленно намекают, что ситуация с глобальной нехваткой компонентов едва ли улучшится в ближайшее время.

Ранее TSMC пообещала инвестировать более 28 миллиардов долларов в расширение производственных мощностей в 2021 году, но здесь важно понимать, что производственные линии не строятся мгновенно — литографическое оборудование изготавливается на заказ. Новое оборудование вводится в эксплуатацию не сразу, его дополнительно калибруют и тестируют, что в лучшем случае занимает несколько месяцев. К тому же, от поставки сырья до выхода готовой продукции тоже проходит немало времени.

Недавно TSMC начала строительство новой фабрики на территории США, но первые линии заработают только в 2024 году, причем это будут линии по выпуску 5-нм продукции. Пока что 5-нм чипы TSMC выпускает только для Apple, в то же время новейшие мобильные SoC Snapdragon 888 и Samsung Exynos 2100 выпускаются на заводах Samsung с использованием ее собственного техпроцесса 5 нм, которые не совместим с узлом TSMC.