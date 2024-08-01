Google Maps покажут, как выглядела местность в 1900-х годах — 18 век на очереди

Google анонсировала новую функцию Google Maps AR Experience. Она покажет, какой была местность в 1900-х годах. Также AR Experience предложит интерактивные карты, которые содержат больше информации об истории выдающихся мест.

Google Maps будет накладывать на изображение с камеры смартфона содержание альтернативной реальности. Во время поиска система накладывает содержание AR на просмотр улиц.

«Когда вы ищете место в Google Maps, которое предлагает контент AR, вы можете исследовать его прямо из приложения. Просто коснитесь значка «AR Experience» и поднимите свое устройство, чтобы просмотреть его в Объективе на Картах. Если вы не на ориентире, вы все равно можете видеть вид из любой точки мира с помощью просмотра улиц».

AR Experience будет доступен только для мест и сооружений, которые имеют культурное, социальное или историческое значение. Одним из мест, для которых Google сейчас предлагает эту функцию, является Эйфелева башня в Париже. Вскоре компания сможет сделать AR Experience доступным для большего количества исторических мест.

Google говорит, что позже этим летом AR Experience позволит путешествовать аж в 18 век. Можно будет увидеть собор Парижской богоматери и его окрестности по состоянию на 1789 год, исследовать Бастилию до Французской революции или посетить легендарный дворец Тюильри до его сноса.

Чтобы воспользоваться AR Experience, нужно найти историческое место и выбрать функцию. Google не сообщает, когда точно начнет разворачивать новую функцию и для каких платформ она будет.

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Источник: Google

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