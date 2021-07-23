Google запустила темную тему в десктопной версии поисковика — спустя полгода тестирования

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Доступ к темной теме оформления поисковика Google на ПК открывается постепенно, поэтому пока она доступна не всем.

Google тестировал темную тему в десктопной версии поисковика с ограниченным числом участников с начала года, а сейчас, похоже, доступ к ней открыли для пользователей по всему миру, включая Украину. По крайней мере, несколько человек в редакции ITC.ua уже получили доступ к темной теме в поиске Google на ПК. Она станет альтернативой привычной светлой теме.

После выбора темной темы в настройках главная страница и страница поисковой выдачи преображается соответствущим образом — фон меняет окрас с ярко-белого в темно-серый. Ранее Google добавила поддержку темной темы в Chrome на Android и iOS и сейчас она доступна в большинстве продуктов компании.