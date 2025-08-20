Готовы к Бонду-пенсионеру? 72-летний Пирс Броснан не против сыграть агента 007, если у режиссера будет "интересная идея"

Пирс Броснан перенял роль Тимоти Далтона и дебютировал как Джеймс Бонд в фильме «Золотой глаз» 1995 года, в конце концов закрепив за собой персонажа сразу на четыре ленты, вплоть до «Умри, но не сейчас» 2022 года. Впрочем, актер, которому недавно исполнилось 72 года, предполагает, что его работа с агентом 007 все еще может возобновиться.

В интервью Radio Times Броснан обсудил идею Бонда-пенсионера — персонажа, подобного тому, которого он изобразил в своем новом фильме «Клуб убийств по четвергам».

«Не думаю, что кто-то хотел бы увидеть крутого 72-летнего Бонда, но если бы у Дени Вильнева была какая-то интересная идея, я бы с удовольствием согласился», — говорит Броснан. «А почему бы и нет? Это отличное развлечение, которое будет иметь кучу смешных моментов. Лысины, протезы. Кто знает?».

Именно Вильнев стал режиссером, которому поручили снимать следующий фильм о Джеймсе Бонде по сценарию автора «Острых козырьков» Стивена Найта. Лента представит нового актера после ухода Дэниела Крейга. Никаких официальных заявлений о кастинге не было, но, по слухам, на роль рассматривают Тома Холланда, Джейкоба Элорди из «Эйфории» и Харриса Дикинсона, сыгравшего в «Хорошей плохой девочке». Также уже якобы протестировали менее известного, рыжеволосого 37-летнего актера Скотта Роуза-Марша.

Броснан со своей супругой Кили Шей Смит внимательно следят за новостями о кастинге.

«Мы с женой с нетерпением ждем объявления о том, кто станет следующим Бондом. Есть много замечательных кандидатов, и я уверен, что они сделают это зрелище захватывающим», — добавляет актер.

В фильме «Клуб убийств по четвергам», который дебютирует на Netflix уже 28 августа, Броснан играет одного из детективов «банды пенсионеров» Рона Ричи рядом с Хелен Миррен в роли бывшей шпионки Элизабет Бест. Сама актриса, несмотря на свои феминистические убеждения, ранее заявляла, что следующий Бонд «обязательно должен быть мужчиной».

«Я феминистка, но Джеймс Бонд должен быть мужчиной. Не женщиной. Это не сработает. Бонд должен быть Бондом, иначе фильм превратится в нечто совершенно иное».

Источник: Variety, Screen Rant