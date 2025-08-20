Новости Кино 20.08.2025 comment views icon

Готовы к Бонду-пенсионеру? 72-летний Пирс Броснан не против сыграть агента 007, если у режиссера будет "интересная идея"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Готовы к Бонду-пенсионеру? 72-летний Пирс Броснан не против сыграть агента 007, если у режиссера будет "интересная идея"

Пирс Броснан перенял роль Тимоти Далтона и дебютировал как Джеймс Бонд в фильме «Золотой глаз» 1995 года, в конце концов закрепив за собой персонажа сразу на четыре ленты, вплоть до «Умри, но не сейчас» 2022 года. Впрочем, актер, которому недавно исполнилось 72 года, предполагает, что его работа с агентом 007 все еще может возобновиться.

В интервью Radio Times Броснан обсудил идею Бонда-пенсионера — персонажа, подобного тому, которого он изобразил в своем новом фильме «Клуб убийств по четвергам».

«Не думаю, что кто-то хотел бы увидеть крутого 72-летнего Бонда, но если бы у Дени Вильнева была какая-то интересная идея, я бы с удовольствием согласился», — говорит Броснан. «А почему бы и нет? Это отличное развлечение, которое будет иметь кучу смешных моментов. Лысины, протезы. Кто знает?».

Именно Вильнев стал режиссером, которому поручили снимать следующий фильм о Джеймсе Бонде по сценарию автора «Острых козырьков» Стивена Найта. Лента представит нового актера после ухода Дэниела Крейга. Никаких официальных заявлений о кастинге не было, но, по слухам, на роль рассматривают Тома Холланда, Джейкоба Элорди из «Эйфории» и Харриса Дикинсона, сыгравшего в «Хорошей плохой девочке». Также уже якобы протестировали менее известного, рыжеволосого 37-летнего актера Скотта Роуза-Марша.

Рудоволосий Джеймс Бонд? Amazon "тестує" 37-річного Скотта Роуза-Марша, як нового агента 007Рудоволосий Джеймс Бонд? Amazon "тестує" 37-річного Скотта Роуза-Марша, як нового агента 007

Броснан со своей супругой Кили Шей Смит внимательно следят за новостями о кастинге.

«Мы с женой с нетерпением ждем объявления о том, кто станет следующим Бондом. Есть много замечательных кандидатов, и я уверен, что они сделают это зрелище захватывающим», — добавляет актер.

Перші кадри фільму «Клуб убивств по четвергах» від Кріса Коламбуса — Пірс Броснан очолює групу пенсіонерів-детективів
Кадры из фильма «Клуб убийств по четвергам»

В фильме «Клуб убийств по четвергам», который дебютирует на Netflix уже 28 августа, Броснан играет одного из детективов «банды пенсионеров» Рона Ричи рядом с Хелен Миррен в роли бывшей шпионки Элизабет Бест. Сама актриса, несмотря на свои феминистические убеждения, ранее заявляла, что следующий Бонд «обязательно должен быть мужчиной».

«Я феминистка, но Джеймс Бонд должен быть мужчиной. Не женщиной. Это не сработает. Бонд должен быть Бондом, иначе фильм превратится в нечто совершенно иное».

Источник: Variety, Screen Rant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Звезду «Игры в кальмара» посадили на жесткую 14-месячную диету — он сбросил 10 кг, чтобы выглядеть «мучеником» в финале
Почти как у "Марвелов": продажи билетов на фильм "Фантастическая четверка" обвалились на 70% во второй уик-энд
Главная премьера 2026 года: трейлер Sci-Fi фильма «Проект Аве Мария» собрал рекордные 400 млн просмотров за 7 дней
Главный претендент на "Оскар": вышел трейлер трагикомедии "Джей Келли" с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером
"Мстители" съели все деньги? Marvel ищет неизвестных актеров для новых Людей Икс, чтобы сэкономить
M3GAN 2.0 будет не хоррором, а фантастикой — режиссер вдохновлялся «Терминатором 2» и фильмами 90-х
Первый взгляд на Sci-Fi боевик Afterburn — Ольга Куриленко и Дэйв Батиста охотятся на «Мона-Лизу» в постапокалипсисе
Новый фильм Death Stranding от режиссера «Воспитанные волками» не будет экранизировать игру
Первый взгляд на Sci-Fi комедию «Бугония» — «инопланетянку» Эмму Стоун похищает конспиролог
«Лучший фильм 2025 года»: новый детектив ужасов «Орудия» оценили как шедевр, вроде «Сияния» и «Психо»
«Лучшее, что он сделал»: продюсер Дэвида Линча рассказала о неснятой «Незаписанной ночи»
Действительно "Долгая прогулка": актеров новой экранизации Стивена Кинга заставили ходить до 25 км в день
Nintendo рассказала об отношениях Марио и Пич — кого-то это расстроит
Постер «Хищник: Дикие земли» показывает доспехи пришельца и раненую Эль Фаннинг
«Одиссея» Кристофера Нолана получила постер и слоган — тизер, по слухам, «спрятали» в новом «Мире Юрского периода»
Лучшая комедия десятилетия: новый «Голый пистолет» стартовал с 91% на Rotten Tomatoes и 78/100 на Metacritic
Тарантино в восторге от "Приключений Клиффа Бута" и назвал двух лучших режиссеров в мире
Джеймс Бонд для зумеров: звезда «Человека-паука» претендует на роль агента 007
Marvel отказала сценаристу первого «Блэйда» в работе над перезапуском, потому что фильм был «в хорошем состоянии» — и отменила релиз
Марк Фрост, соавтор «Твин Пикс», отрицает продолжение сериала без Дэвида Линча
«Приключения Клиффа Бута» от Netflix получат «гигантский» бюджет и 120+ актеров во главе с Брэдом Питтом
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить