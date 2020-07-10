Huawei добавит в смартфоны NFC-платежи без Google Pay





Введение санкций со стороны правительства США пока не позволяет Huawei использовать в новых смартфонах сервисы Google, в том числе бесконтактную оплату NFC через Google Pay. Но для украинского рынка компания нашла выход из этой ситуации, уже в третьем квартале этого года она обещает в партнёрстве с EasyPay запустить поддержку NFC-платежей на своих смартфонах с AppGallery. Этот шаг позволит вернуть в аппараты производителя возможность столь популярной в Украине бесконтактной оплаты.

При этом отмечается, что решение будет работать под брендом финтех компании EasyPay на основе её разработок и без участия коммерческих банков. Как именно будет функционировать система оплаты через NFC, сможет ли она происходить автоматически или пользователю надо будет запускать приложение, в Huawei пока не раскрывают. Но учитывая, что компания теперь самостоятельно разрабатывает сервисы для своих смартфонов на основе Android, это позволяет ей интегрировать сторонние решения, в том числе по NFC-платежам, без оглядки на Google.