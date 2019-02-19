Huawei объявила дату анонса новых флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

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Компания Huawei только что объявила точную дату анонса линейки флагманских смартфонов Huawei P30. Посвященное этому событию мероприятие, которое, как мы узнали ранее, пройдет в Париже, назначено на 26 марта.

Кроме подтверждения точной даты анонса Huawei P30 новый тизер-ролик содержит прямой намек на одну из главных особенностей грядущего флагмана китайского производителя. На видео поочередно резко приближаются главные достопримечательности и исторические объекты Парижа. Если это не намек на еще более широкие возможности камеры нового флагмана в части обеспечения зума без потери качества, то что?

Кстати говоря, слухи приписывали Huawei P30 камеру с десятикратным зумом. Вполне вероятно, что десятикратный зум предложит только старшая модель P30 Pro, а обычная P30, стоящая на ступеньку ниже, ограничится, например, пятикратным зумом. В свое время такие слухи также были. Также старшей модели P30 Pro приписывают времяпролетную камеру ToF, которая сейчас все чаще берется на вооружение производителями, для трехмерного сканирования, а также функций дополненной и виртуальной реальности.

Ранее известный инсайдер Бен Гескин заявил, что все показанные ранее рендеры камерофона Huawei P30 Pro являются подделками, а его настоящий дизайн до сих пор держится в секрете.

Источник: Gizmochina