Официально: Huawei представит новые флагманские смартфоны Huawei P30 в Париже в конце марта

Компания Huawei окончательно развеяла сомнения на тему того, когда будут представлены ее новые флагманские смартфоны серии Huawei P. Польское подразделение Huawei, рассказывая о планах выпуская новых устройств, четко заявило, что линейка флагманских смартфонов Huawei P30 будет представлена на специальном мероприятии в Париже, запланированном на конец марта.

Отметим, что нынешняя линейка Huawei P20 тоже была анонсирована на презентации в Париже, то мероприятие состоялось 27 марта 2018 года. То есть, в этом году Huawei тоже намерена анонсировать новый флагман премиальной серии Huawei P после выставки MWC. Впрочем, как мы уже знаем, саму выставку Huawei пропускать не собирается и в числе остальных интересных новинок покажет в этом месяце свой первый складной смартфон с гибким экраном.

Что касается новой серии Huawei P30, в ней, скорее всего, будет три модели: доступная P30 Lite, и основные P30 и P30 Pro. Как и в прошлом году, младшая модель должна выйти раньше флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, в конце этого или начале следующего месяца. Ей приписывают экран с каплевидным вырезом, более простую SoC Kirin 710 и тройную основную камеру с сенсорами 20 Мп, 16 Мп и 2 Мп.

О старших моделях серии Huawei P30 и P30 Pro за последнее время было противоречивых слухов. Если же говорить о тех, что кажутся более правдоподобными, они должны получить SoC Kirin 980, крупные экраны OLED с каплевидным вырезом вместо обычного прямоугольного и подэкранный дактилоскопический датчик. Разумеется, главной особенностью и сильной стороной новинок станет основная камера. Напомним, что нынешняя модель Huawei P20 Pro до сих пор занимает первое место рейтинга DxOMark, хотя с недавних пор она делит лидерство с Huawei Mate 20 Pro, вышедшим в октябре.

Новому Huawei P30 приписывают тройную камеру с основным датчиком Sony IMX600 (1/1,7 дюйма и разрешением 40 Мп), а P30 Pro — вертикальную четверную в двух блоках с основным 38-мегапиксельным датчиком Sony IMX607 (1/1,8 дюйма и 38 Мп) и модулем 3D ToF (Time of Flight).

Увы, точная дата анонса Huawei P30 пока не называется.

Источник: Phonearena