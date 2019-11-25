Huawei похвасталась, что за два месяца продала 7 млн флагманских смартфонов Mate 30 и обошла бы Samsung уже в этом году, если бы не санкции США





На сегодняшней презентации в Китае, центральное место в которой заняли флагманский планшет MatePad Pro и ноутбуки MateBook D 15 и MateBook D 14, Huawei, по сей день находящаяся под санкциями США, похвасталась завидными результатами продаж ряда продуктов.

Пожалуй, самое заметное достижение — это продажи флагманской линейки камерофонов Huawei Mate 30, в которых из-за санкций США впервые нет сервисов Google. Модели Mate 30, напомним, официально дебютировали в Мюнхене в сентябре и изначально продавались только в Китае, в Европе же они дебютировали только на прошлой неделе. Так вот в рамках презентации гендиректор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю заявил, что по итогам первых двух месяцев объем продаж серии Mate 30 превысил 7 млн единиц. По сравнению с линейкой Mate 20 продажи новых флагманов за аналогичный период выросли на 75%.

Глава потребительского подразделения Huawei также добавил, что если бы не американские санкции, то уже по итогам этого года его компания стала бы новым лидером рынка, как и планировала, сместив с трона Samsung. Напомним, до введения американских санкций Huawei сместила со второго места Apple и уверенно шла к цели стать №1 в 2019 году. Что примечательно, Ричард Ю подчеркивает, что распространенное мнение касательно ура-патриотизма на самом деле ошибочно и продукция Huawei пользуется высокой популярностью во всем мире. Кроме Китая, Mate 30 продаются в нескольких странах в Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот только аналитики высказывали опасения касательно успеха Mate 30, где смартфоны начнут продаваться только в следующем месяце. С другой стороны, высока вероятность, что вскоре Google разрешат возобновить сотрудничество с Huawei, после чего камерофоны, работающие под управлением Android 10, получат Google Play и прочие сервисы поискового гиганта.

Также Huawei похвасталась продажами планшета Huawei MediaPad M6 и умных часов Huawei Watch GT 2. Первый с июня разошелся тиражом 2 миллиона единиц, став самым успешным планшетом компании, а вторые за 45 дней — тиражом более 1 млн единиц. Модель предыдущего поколения достигла таких результатов только спустя 135 дней.

Источник: Gizmochina и GSM Arena