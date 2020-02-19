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Суд отклонил иск Huawei против «неконституционного» федерального запрета на использование продукции компании

Суд отклонил иск Huawei против «неконституционного» федерального запрета на использование продукции компании

Суд отклонил иск Huawei против «неконституционного» федерального запрета на использование продукции компании


В 2018 году правительство США запретило государственным служащим использовать устройства производства Huawei и ZTE. Затем, через несколько месяцев, компания Huawei подала на правительство в суд, мотивируя своё решение тем, что такие ограничения были неконституционными.

С тех пор общая ситуация и способность Huawei вести бизнес в США продолжали ухудшаться, и теперь судья вынес решение не в пользу китайской компании. Судья окружного суда США Амос Маццант решил, что Конгресс имеет право запрещать федеральным агентствам использовать продукцию определённых компаний.

Итоговое решение суда расписано на 57 страницах. В этом постановлении сказано следующее:

«Заключение контракта с федеральным правительством является привилегией, а не гарантированным конституцией правом — по крайней мере, насколько это известно суду».

Однако Huawei не намерена останавливаться на этом рассматривает юридические возможности защиты своих прав. Добавим, несколько дней назад китайская компания обвинила министерство юстиции США в «политическом преследовании», когда оно столкнулось с обвинениями в краже коммерческой тайны.

Источник: Engadget

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