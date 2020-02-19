Суд отклонил иск Huawei против «неконституционного» федерального запрета на использование продукции компании

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В 2018 году правительство США запретило государственным служащим использовать устройства производства Huawei и ZTE. Затем, через несколько месяцев, компания Huawei подала на правительство в суд, мотивируя своё решение тем, что такие ограничения были неконституционными.

С тех пор общая ситуация и способность Huawei вести бизнес в США продолжали ухудшаться, и теперь судья вынес решение не в пользу китайской компании. Судья окружного суда США Амос Маццант решил, что Конгресс имеет право запрещать федеральным агентствам использовать продукцию определённых компаний.

Итоговое решение суда расписано на 57 страницах. В этом постановлении сказано следующее:

«Заключение контракта с федеральным правительством является привилегией, а не гарантированным конституцией правом — по крайней мере, насколько это известно суду».

Однако Huawei не намерена останавливаться на этом рассматривает юридические возможности защиты своих прав. Добавим, несколько дней назад китайская компания обвинила министерство юстиции США в «политическом преследовании», когда оно столкнулось с обвинениями в краже коммерческой тайны.

Источник: Engadget