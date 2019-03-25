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Уже завтра в Париже состоится международная премьера флагманских камерофонов Huawei P30 и P30 Pro, а сегодня, разогреваясь перед завтрашним анонсом, производитель провел небольшую пресс-концеренцию в Китае, где представил парочку новых смартфонов начального и среднего уровня в рамках молодежной линейки Enjoy — 9e и 9S.

Модель Enjoy 9e является более доступной из двух новинок. В Китае новинка оценивается в $150, что делает ее прямым конкурентом Redmi Note 7, который позже сегодня будет представлен на украинском рынке. При этом по характеристикам Huawei Enjoy 9e, представляющая собой копию Huawei Y6 (2019), явно выглядит слабее.

Аппаратным базисом Huawei Enjoy 9e служит неназванная 12-нанометровая SoC с восьмиядерным CPU частотой 2,3 ГГц. Вероятнее всего, это решение MediaTek, которая по производительности вряд ли дотягивает до Snapdragon 660, установленной в Redmi Note 7. Объемы оперативной и встроенной флэш-памяти составляют 3 и 64 ГБ. Основная камера у Enjoy 9e одинарная (разрешением 13 Мп и диафрагмой F/1,8) против сдвоенной с главным модулем на 48 Мп у Redmi Note 7, а фронтальная характеризуется разрешением 8 Мп. Впрочем, наверняка в обеих камерах поддерживаются привычные по другим моделям Huawei функции ИИ.

Экран Enjoy 9e с каплевидным вырезом имеет диагональ 6,09 дюйма, характеризуется разрешением HD+ и занимает 87% площади фронтальной панели. Сканера отпечатков пальцев модель Huawei Enjoy 9e не получила, а вот касательно наличия модуля NFC пока данных нет. Емкость аккумулятора, заряжаемого посредством разъема MicroUSB, составляет 3020 мА·ч.

Из коробки Huawei Enjoy 9e работает под управлением Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой EMUI 9.0. Новинка поступит в продажу 8 апреля (предзаказы откроют 2 апреля) в трех вариантах цветового оформления корпуса, показанных на изображении выше. Особняком среди них стоит коричневый вариант с исполнением задней панели под кожу (фактура и шов по периметру).

Вторая новинка — модель Enjoy 9S, фактически является копией недавно представленной в Европе модели Huawei P Smart+ 2019. От европейского Huawei P Smart+ 2019 китайский Enjoy 9S отличается только названием, конфигурациями памяти и ценой. Если Huawei P Smart+ 2019 в единственной версии с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти в Европе стоит €280, то модель Enjoy 9S в версиях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ предлагается за $153 и $223 соответственно. По остальным характеристикам Enjoy 9S полностью идентичен Huawei P Smart+ 2019: SoC Kirin 710, экран диагональю 6,21 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с каплевидным вырезом, занимающий 89% площади фронтальной панели, тройная основная камера на модулях разрешением 24, 16 и 2 Мп, и аккумулятор емкостью 3400 мА·ч.

Цветов корпуса у Enjoy 9S — три, показанных на изображении выше. В продажу Enjoy 9S поступит 2 апреля.

Источник: GSM Arena