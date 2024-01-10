Humane увольняет 4% персонала перед запуском AI Pin — своего «смартфона без экрана»

Компания начнет поставлять свой гаджет с искусственным интеллектом в марте по цене $699.

Стартап Humane, основанный экс-сотрудниками Apple, анонсировал увольнение 4% своего персонала (10 человек) накануне запланированного выпуска своего гаджета AI Pin, который позиционируется как смартфон без экрана — устройство с помощью магнита крепится на одежду и использует проектор для трансляции изображений на любую поверхность.

Как сообщает The Verge, увольнения описывают как «мероприятие для сокращения расходов». Гендиректор компании Бетани Бонджорно также объявила, что технический директор Патрик Гейтс «перейдет на должность советника, чтобы проводить больше времени со своей семьей».

Humane впервые представила миру свой AI Pin в ноябре и уже начала принимать предварительные заказы. Анонсировано, что устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon, использует камеру и датчики движения для отслеживания и записи среды, имеет встроенный динамик и может подключаться к Bluetooth-наушникам. С ним можно взаимодействовать с помощью жестов, которые считывает камера, и он оборудован «индикатором доверия», который светится каждый раз, когда камера, микрофон или другие датчики устройства каким-то образом будут записывать данные.

Кроме того, что устройство обойдется в $699, оно предусматривает абонентскую плату в $24/месяц за номер телефона и данные сотовой связи на собственной фирменной службе беспроводной связи Humane, работающей в сети T-Mobile; облачное хранилище для фотографий и видео; и возможность производить неограниченное количество запросов к моделям ИИ от OpenAI.

AI Pin может писать сообщения, подобные вашему стилю, и создать резюме содержимого почтового ящика; переводит аудио на другие языки и идентифицирует еду, чтобы дать советы по питанию. Он также поддерживает стриминг музыки Tidal, включающий ди-джея с искусственным интеллектом, который подбирает музыку на основе вашего плейлиста. Также есть функции фото, нацеленные на ИИ, но непонятно, что это значит.

В настоящее время компания собрала более $200 млн инвестиций — в частности, от генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и гендиректора Salesforce Марка Бениоффа.