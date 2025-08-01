Новости Игры 01.08.2025 comment views icon

Хидео Кодзима научился многим трюкам по "убийству людей" и критикует разработчиков, которые не могут даже "разобрать оружие"

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Хидео Кодзима научился многим трюкам по "убийству людей" и критикует разработчиков, которые не могут даже "разобрать оружие"

Хидео Кодзима — создатель Death Stranding и серии Metal Gear — раскритиковал современных разработчиков военных игр. Он считает, что в геймдеве слишком много тех, кто поверхностно подходит к теме.

Кодзима создает игры как автор — сам продумывает сценарий, геймплей, режиссуру и визуальный стиль. Он не разделяет эти процессы на этапы, а держит все в голове. И убежден, что именно благодаря этому может создавать уникальные проекты.

«Люди, которые создают военные игры, вероятно, не знают, как разбирать оружие или стрелять из него. И это немного грустно», — заявил Кодзима.

По его мнению, вдохновляться чужими играми недостаточно — надо интересоваться искусством и соответственно историей. В последнее время сценарист часто посещает галереи, особенно в Токио, и даже за границей во время рабочих поездок. По словам Кодзимы, именно через такие произведения он чувствует связь даже с художниками, которые умерли сотни лет назад — этот опыт он пытался передать в Death Stranding.

«Да, потому что я интересуюсь этим… и я также узнал много способов, как можно убивать людей», — сказал он, но деталей не раскрыл.

Не секрет, что игры Кодзимы славятся нестандартными подходами к убийствам. Вспомним боссов из серии Metal Gear Solid. Например, Snake Eater позволяет ликвидировать Psycho Mantis, если сменить порт контроллера: тогда он не сможет читать твои мысли. Также в этой игре можно победить The End, если просто подождать или изменить дату на консоли — он умрёт от старости. Кстати, скоро выйдет римейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater — и создатель его раскритиковал. Он считает, что геймдеву не хватает не только тех, кто по-настоящему интересуется темой, но и еще оригинальности.

Вместе с тем сценарист поделился следующими проектами после того, как завершил разработку Death Stranding 2: On the Beach. В планах шпионский Physint в духе Metal Gear и загадочная OD с Хантер Шафер и Удо Киром. О последней Кодзима говорит просто: «Люди ее полюбят или возненавидят». Еще он делился идеями, которые не сможет реализовать — игра, где персонаж все забывает, если вы недостаточно играете. Также ему кажется веселым разработать тайтл, находясь на орбите

Источник: Ssense

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