Hyundai и Kia планируют вложить $16,5 млрд в расширение производства электромобилей

Hyundai Motor и её дочерняя компания Kia планируют инвестировать 21 трлн вон (около $16,5 млрд) в увеличение производства электромобилей в Южной Корее. Эти средства, в том числе, пойдут на создание нового завода, который в конечном итоге сможет производить около 150 тыс. автомобилей в год.

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План этих двух автопроизводителей состоит в том, чтобы увеличить количество ежегодно выпускаемых электромобилей в Южной Корее с 350 тыс. (ожидаемый объём нынешнего года) до 1,44 млн к 2030 году. Этот показатель в 1,44 млн к тому времени составит около 45% запланированного мирового объёма производства электромобилей Hyundai и Kia.

Новый завод по производству специализированных автомобилей будет расположен на существующей производственной площадке Kia в Хвасоне. Ожидается, что строительство начнётся в первой половине 2023 года, а коммерческое производство планируется запустить во второй половине 2025 года. Автомобили специального назначения — это автомобили, обычно основанные на автофургонах малого и среднего размера. Поскольку они используют одно и то же шасси, начало производства и время выхода на рынок новых моделей обычно удаётся сократить.

Hyundai Motor Group, включающая компании Kia, Hyundai Motor и Genesis, намерена продавать около 3,23 млн электромобилей в год на глобальном рынке к 2030 году, достигнув доли 12% рынка.

Источник: bloomberg