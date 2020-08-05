Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров достигла максимума с 2013 года

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Успехам и достижениям AMD в последнее время нет конца. Свежий отчет Mercury Research о расстановке сил на рынке x86-совместимых процессоров по итогам второго квартала 2020 года позволяет добавить к списку важных побед чипмейкера еще одну — его доля достигла 18,3%, а в сегменте потребительских процессоров и вовсе 19,7%. Это новый рекорд с 2013 года.

Ровно неделю назад AMD сообщила о рекордной выручке на фоне лучших за 12 лет продаж потребительских процессоров и трудностей Intel с освоением 7-нм техпроцесса.

Подробные данные о долях AMD в настольном, мобильном и серверном сегментах рынка x86-совместимых процессоров во второй квартале 2020 года и предыдущие периоды наведены в таблице ниже:

Доля AMD III кв. 2016 IV кв. 2016 I кв. 2017 II кв. 2017 III кв. 2017 IV кв. 2017 I кв. 2018 II кв. 2018 III кв. 2018 IV кв. 2018 I кв. 2019 II кв. 2019 III кв. 2019 IV кв. 2019 I кв. 2020 II кв. 2020 настольный 9,1% 9,9% 11,4% 11,1% 10,9% 12% 12,2% 12,3% 13% 15,8% 17,1% 17,1% 18% 18,3% 18,6% 19,7% мобильный — — — — — — — 8,8% 10,9% 12,1% 13,1% 14,1% 14,7% 16,2% 17,1% 19,9% серверный — — — — — 0,8% — 1,4% 1,6% 3,2% 2,9% 3,4% 4,3% 4,5% 5,1% 5,8%

Как уже было отмечено выше, AMD сейчас занимает 18,3% процессорного рынка против 14,8% кварталом ранее и 13,9% годом ранее.

В сегменте процессоров для настольных ПК доля AMD выросла до 19,7%, что соответствует росту на 1,1 процентных пункта в квартальном выражении и на целых 5,8 процентных пункта — в годовом.

В мобильном сегменте AMD сейчас занимает 19,9%, что на 2,8% и 5,8% больше, чем кварталом ранее и годом ранее соответственно. Таким образом, можно утверждать, что новейшие 7-нм мобильные APU Ryzen 4000 (семейство Renoir) получились весьма успешными, хотя в этом мы убедились давно.

В серверном сегменте доля AMD достигла 5,8% — это почти вдвое больше, чем год назад. И этот показатель вызывает недоумение. На недавнем отчете AMD заявляла о двукратном росте продаж серверных чипов EPYC, добавляя, что теперь ее доля в серверном сегменте рынка характеризуется двухзначным числом (больше 10%).

Все дело в методике подсчета — AMD делает прогнозы по доле на серверном рынке на основе исследований IDC, учитывая только серверы с одним и двумя сокетами (1S-2S) за вычетом платформ с четырьмя или восемью сокетами (4S-8S), сетевых решений и Xeon D. Ниже приводим объяснение AMD:

«Mercury Research фиксирует все процессоры серверного класса x86 в своей оценке серверного рынка, независимо от устройства (сервера, сети или хранилища), тогда как оценка IDC по 1P/2P-платформам и TAM [Total Addressable Market] включает только традиционные серверы».

В этом году AMD должна вывести на рынок очень перспективные процессоры на 7-нм архитектуре Zen 3 — как серверные EPYC 3-го поколения (Milan), так и настольные Ryzen 4000-й серии (Vermeer). Новые чипы должны укрепить позиции AMD, обеспечив дальнейший стабильный рост во всех сегментах процессорного рынка.

Источник: Tom’s Hardware