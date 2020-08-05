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Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров достигла максимума с 2013 года

Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров достигла максимума с 2013 года

Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров достигла максимума с 2013 года


Успехам и достижениям AMD в последнее время нет конца. Свежий отчет Mercury Research о расстановке сил на рынке x86-совместимых процессоров по итогам второго квартала 2020 года позволяет добавить к списку важных побед чипмейкера еще одну — его доля достигла 18,3%, а в сегменте потребительских процессоров и вовсе 19,7%. Это новый рекорд с 2013 года.

Ровно неделю назад AMD сообщила о рекордной выручке на фоне лучших за 12 лет продаж потребительских процессоров и трудностей Intel с освоением 7-нм техпроцесса.

Подробные данные о долях AMD в настольном, мобильном и серверном сегментах рынка x86-совместимых процессоров во второй квартале 2020 года и предыдущие периоды наведены в таблице ниже:

Доля

AMD

III кв.

2016

IV кв.

2016

I кв.

2017

II кв.

2017

III кв.

2017

IV кв.

2017

I кв.

2018

II кв.

2018

III кв.

2018

IV кв.

2018

I кв.

2019

II кв.

2019

III кв.

2019

IV кв.

2019

I кв.

2020

II кв.

2020

настольный9,1%9,9%11,4%11,1%10,9%12%12,2%12,3%13%15,8%17,1%17,1%18%18,3%18,6%19,7%
мобильный8,8%10,9%12,1%13,1%14,1%14,7%16,2%17,1%19,9%
серверный0,8%1,4%1,6%3,2%2,9%3,4%4,3%4,5%5,1%5,8%

Как уже было отмечено выше, AMD сейчас занимает 18,3% процессорного рынка против 14,8% кварталом ранее и 13,9% годом ранее.

В сегменте процессоров для настольных ПК доля AMD выросла до 19,7%, что соответствует росту на 1,1 процентных пункта в квартальном выражении и на целых 5,8 процентных пункта — в годовом.

В мобильном сегменте AMD сейчас занимает 19,9%, что на 2,8% и 5,8% больше, чем кварталом ранее и годом ранее соответственно. Таким образом, можно утверждать, что новейшие 7-нм мобильные APU Ryzen 4000 (семейство Renoir) получились весьма успешными, хотя в этом мы убедились давно.

В серверном сегменте доля AMD достигла 5,8% — это почти вдвое больше, чем год назад. И этот показатель вызывает недоумение. На недавнем отчете AMD заявляла о двукратном росте продаж серверных чипов EPYC, добавляя, что теперь ее доля в серверном сегменте рынка характеризуется двухзначным числом (больше 10%).

Все дело в методике подсчета — AMD делает прогнозы по доле на серверном рынке на основе исследований IDC, учитывая только серверы с одним и двумя сокетами (1S-2S) за вычетом платформ с четырьмя или восемью сокетами (4S-8S), сетевых решений и Xeon D. Ниже приводим объяснение AMD:

«Mercury Research фиксирует все процессоры серверного класса x86 в своей оценке серверного рынка, независимо от устройства (сервера, сети или хранилища), тогда как оценка IDC по 1P/2P-платформам и TAM [Total Addressable Market] включает только традиционные серверы».

В этом году AMD должна вывести на рынок очень перспективные процессоры на 7-нм архитектуре Zen 3 — как серверные EPYC 3-го поколения (Milan), так и настольные Ryzen 4000-й серии (Vermeer). Новые чипы должны укрепить позиции AMD, обеспечив дальнейший стабильный рост во всех сегментах процессорного рынка.

Источник: Tom’s Hardware

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