Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров достигла максимума с 2013 года
Успехам и достижениям AMD в последнее время нет конца. Свежий отчет Mercury Research о расстановке сил на рынке x86-совместимых процессоров по итогам второго квартала 2020 года позволяет добавить к списку важных побед чипмейкера еще одну — его доля достигла 18,3%, а в сегменте потребительских процессоров и вовсе 19,7%. Это новый рекорд с 2013 года.
Ровно неделю назад AMD сообщила о рекордной выручке на фоне лучших за 12 лет продаж потребительских процессоров и трудностей Intel с освоением 7-нм техпроцесса.
Подробные данные о долях AMD в настольном, мобильном и серверном сегментах рынка x86-совместимых процессоров во второй квартале 2020 года и предыдущие периоды наведены в таблице ниже:
|Доля
AMD
|III кв.
2016
|IV кв.
2016
|I кв.
2017
|II кв.
2017
|III кв.
2017
|IV кв.
2017
|I кв.
2018
|II кв.
2018
|III кв.
2018
|IV кв.
2018
|I кв.
2019
|II кв.
2019
|III кв.
2019
|IV кв.
2019
|I кв.
2020
|II кв.
2020
|настольный
|9,1%
|9,9%
|11,4%
|11,1%
|10,9%
|12%
|12,2%
|12,3%
|13%
|15,8%
|17,1%
|17,1%
|18%
|18,3%
|18,6%
|19,7%
|мобильный
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8,8%
|10,9%
|12,1%
|13,1%
|14,1%
|14,7%
|16,2%
|17,1%
|19,9%
|серверный
|—
|—
|—
|—
|—
|0,8%
|—
|1,4%
|1,6%
|3,2%
|2,9%
|3,4%
|4,3%
|4,5%
|5,1%
|5,8%
Как уже было отмечено выше, AMD сейчас занимает 18,3% процессорного рынка против 14,8% кварталом ранее и 13,9% годом ранее.
В сегменте процессоров для настольных ПК доля AMD выросла до 19,7%, что соответствует росту на 1,1 процентных пункта в квартальном выражении и на целых 5,8 процентных пункта — в годовом.
В мобильном сегменте AMD сейчас занимает 19,9%, что на 2,8% и 5,8% больше, чем кварталом ранее и годом ранее соответственно. Таким образом, можно утверждать, что новейшие 7-нм мобильные APU Ryzen 4000 (семейство Renoir) получились весьма успешными, хотя в этом мы убедились давно.
В серверном сегменте доля AMD достигла 5,8% — это почти вдвое больше, чем год назад. И этот показатель вызывает недоумение. На недавнем отчете AMD заявляла о двукратном росте продаж серверных чипов EPYC, добавляя, что теперь ее доля в серверном сегменте рынка характеризуется двухзначным числом (больше 10%).
Все дело в методике подсчета — AMD делает прогнозы по доле на серверном рынке на основе исследований IDC, учитывая только серверы с одним и двумя сокетами (1S-2S) за вычетом платформ с четырьмя или восемью сокетами (4S-8S), сетевых решений и Xeon D. Ниже приводим объяснение AMD:
«Mercury Research фиксирует все процессоры серверного класса x86 в своей оценке серверного рынка, независимо от устройства (сервера, сети или хранилища), тогда как оценка IDC по 1P/2P-платформам и TAM [Total Addressable Market] включает только традиционные серверы».
В этом году AMD должна вывести на рынок очень перспективные процессоры на 7-нм архитектуре Zen 3 — как серверные EPYC 3-го поколения (Milan), так и настольные Ryzen 4000-й серии (Vermeer). Новые чипы должны укрепить позиции AMD, обеспечив дальнейший стабильный рост во всех сегментах процессорного рынка.
Источник: Tom’s Hardware