ИИ Google Duplex также предупредит, если телефонный разговор будет записываться

Не так давно Google заявила, что в будущем всегда будет предупреждать людей, когда они говорят по телефону с роботом. Соответствующее заявление стало ответом поискового гиганта на беспокойство, которое у многих вызвала недавняя демонстрация возможностей нового ИИ Google Duplex на недавней конференции I/O. Но вскоре после этого возникла вторая волна беспокойства, связанная с потенциальной возможностью скрытой записи голосовых звонков. И Google сделала очередное заявление – ИИ Duplex будет предупреждать о записи телефонных разговоров.

Собственно, это было очевидно, поскольку в большинстве стран действуют нормы, запрещающие запись телефонного разговора без предварительного согласия на то собеседника. К слову, в Украине тайну телефонных разговоров каждому гражданину гарантирует Конституция Украины (статья 31). Без ведома разговоры могут записывать только правоохранители на основании судебного решения. И все же, теперь есть официальное подтверждение Google, что без ведома пользователя телефонные разговоры записываться не будут.

Во время встречи руководство Google также заверило сотрудников, что все это – конфиденциальность, этические вопросы и пр. – они продумали задолго до публичной демонстрации технологии. К слову, буквально на прошлой неделе мы писали о первом известном массовом увольнении сотрудников из Google из-за недовольства бизнес-решениями руководства компании.

Пока нет точных данных касательно того, были ли компании, с которыми говорил бот Google Duplex, поставлены в известность ситуации. В отчете лишь говорится, что запись была отредактирована для защиты личности вызываемого лица. Весьма примечательно, учитывая, что журналистам Axios, усомнившимся в возможностях системы Duplex, Google не призналась, что редактировала запись.

Источник: Bloomberg