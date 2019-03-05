Илон Маск подтвердил, что презентация полностью электрического пикапа Tesla состоится в этом году

Как мы вчера узнали, что уже на следующей неделе (14 марта) Tesla явит миру новый компактный кроссовер Model Y, хотя его массовое производство стартует только в следующем году. Но в этом году Tesla представит еще один новый автомобиль. Как большинство уже наверняка догадалось, речь о нашумевшем полностью электрическом пикапе. Отвечая на вопрос пользователя в ветке сообщений, посвященной презентации Model Y, основатель и глава Tesla Илон Маск подтвердил, что презентация электрического пикапа компании состоится позже в этом году.

Увы, больше никаких подробностей об автомобилей Маск не сообщил, только в очередной раз повторил, что он больше всего ждет именно этой презентации.

«Возможно, он покажется слишком футуристичным для большинства людей, но мне очень нравится (такой дизайн — прим.ред)», — отметил Маск.

Илон Маск уже давно дразнит общественность выпуском полностью электрического пикапа. В конце прошлого года он несколько раз намекал на возможный анонс автомобиля в этом году, говоря, что ему крайне не терпится выпустить автомобиль на рынок. В последний раз Маск вспоминал про пикап в ходе обсуждения финансовых результатов минувшего квартала в конце января. Тогда Маск говорил, что презентация автомобиля может состояться в этом году. Теперь же эти планы можно считать официально утвержденными. Очевидно, что ускориться с выпуском пикапа компанию Tesla заставили конкуренты — Rivian R1T и электрический Ford F-150. Но очевидно, что производство этого самого пикапа начнется в лучшем случае в конце 2021 года, а еще более вероятным вариантом, учитывая нынешние производственные мощности, выглядит начало 2022 года. Иными словами, на рынок пикап Tesla выйдет еще не скоро.

Ранее Маск заявлял для Tesla Pickup пару электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полный привод, адаптивную подвеску, 400-500 миль запаса хода и автопилот.

Источник: Twitter Илон Маск