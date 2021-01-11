Инсайдер: в 2021 году Samsung выпустит множество новых сенсоров ISOCELL для камер смартфонов, включая модель на 200 Мп

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Хорошо зарекомендовавший себя сетевой информатор под ником Ice Universe утверждает, что Samsung планирует вывести на рынок множество новых сенсоров ISOCELL для камер смартфонов в этом году и, с большой вероятностью, очень скоро 200-мегапиксельная камера в смартфоне станет реальностью.

Переход с этапа 64 Мп на 108 Мп в камерах Samsung занял всего полгода — именно сенсор такого разрешения (второго поколения) используется в актуальных флагманах Galaxy S20 Ultra и Galaxy Note20 Ultra. И последние данные указывают, что Galaxy S21 Ultra, чей анонс состоится уже в этот четверг, 14 января, сохранит сенсор разрешением 108 Мп в главном модуле. То есть, если приведенная инсайдером информация правдива, то 200-мегапиксельную камеру можно ожидать в Galaxy Note21 Ultra (при условии, что серия не уйдет на покой), либо же в следующем складном смартфоне Galaxy Z Fold3. Оба ожидаются во второй половине 2021 года.

Ранее уже проскакивала информация о выпуске дюймового сенсора следующего поколения Samsung разрешением 150 Мп, а также модели разрешением 250 Мп. И пока эта информация не подтверждена, поэтому к ней следует относиться критически.

В декабре 2020 года в сеть просочился внутренний документ Samsung, подтверждающий разработку 600-мегапиксельной фотоматрицы.