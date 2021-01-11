Инсайдер: в 2021 году Samsung выпустит множество новых сенсоров ISOCELL для камер смартфонов, включая модель на 200 Мп
Хорошо зарекомендовавший себя сетевой информатор под ником Ice Universe утверждает, что Samsung планирует вывести на рынок множество новых сенсоров ISOCELL для камер смартфонов в этом году и, с большой вероятностью, очень скоро 200-мегапиксельная камера в смартфоне станет реальностью.
Переход с этапа 64 Мп на 108 Мп в камерах Samsung занял всего полгода — именно сенсор такого разрешения (второго поколения) используется в актуальных флагманах Galaxy S20 Ultra и Galaxy Note20 Ultra. И последние данные указывают, что Galaxy S21 Ultra, чей анонс состоится уже в этот четверг, 14 января, сохранит сенсор разрешением 108 Мп в главном модуле. То есть, если приведенная инсайдером информация правдива, то 200-мегапиксельную камеру можно ожидать в Galaxy Note21 Ultra (при условии, что серия не уйдет на покой), либо же в следующем складном смартфоне Galaxy Z Fold3. Оба ожидаются во второй половине 2021 года.
Ранее уже проскакивала информация о выпуске дюймового сенсора следующего поколения Samsung разрешением 150 Мп, а также модели разрешением 250 Мп. И пока эта информация не подтверждена, поэтому к ней следует относиться критически.
В декабре 2020 года в сеть просочился внутренний документ Samsung, подтверждающий разработку 600-мегапиксельной фотоматрицы.
Samsung действительно разрабатывает 600-мегапиксельную фотоматрицу