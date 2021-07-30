Инсайдеры показали, как будет выглядеть сокет AMD AM5 для процессора Ryzen Zen4 (Raphael)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Инсайдер ExecutableFix опубликовал первый рендер грядущего процессорного разъёма AMD AM5. Напомним, с выходом процессоров с кодовым названием Raphael на базе архитектуры Zen4 компания AMD намерена перейти на новый процессорный разъём AM5 с компоновкой Land Grid Array (LGA-1718).

Отказ от разъёма PGA AM4 в целом получил положительные отзывы сообщества. Ведь вероятность повреждения процессора следующего поколения при установке в разъём будет намного ниже. К тому же заменить сокет производителем материнской платы гораздо дешевле, чем починить ножки процессора.

На рендере показан новый механизм блокировки AM5. Очевидно, что там не будет винтов, как на процессорах EPYC, а будет простая защёлка с зажимом, которые будут удерживать процессор на месте во время установки. Разъём AMD AM5 выглядит частично похожим на сокет Intel HEDT LGA.

В рендере также фигурирует дизайн процессора AMD Raphael, который также уже был продемонстрирован инсайдером ExecutableFix. Появление этой серии процессоров и соответствующих разъёмов ожидается не раньше второй половины 2022 года.

Источник: videocardz