Новости
Инсайдеры показали, как будет выглядеть сокет AMD AM5 для процессора Ryzen Zen4 (Raphael)

Инсайдеры показали, как будет выглядеть сокет AMD AM5 для процессора Ryzen Zen4 (Raphael)

Инсайдеры показали, как будет выглядеть сокет AMD AM5 для процессора Ryzen Zen4 (Raphael)


Инсайдер ExecutableFix опубликовал первый рендер грядущего процессорного разъёма AMD AM5. Напомним, с выходом процессоров с кодовым названием Raphael на базе архитектуры Zen4 компания AMD намерена перейти на новый процессорный разъём AM5 с компоновкой Land Grid Array (LGA-1718).

Инсайдеры показали, как будет выглядеть сокет AMD AM5 для процессора Ryzen Zen4 Raphael

Отказ от разъёма PGA AM4 в целом получил положительные отзывы сообщества. Ведь вероятность повреждения процессора следующего поколения при установке в разъём будет намного ниже. К тому же заменить сокет производителем материнской платы гораздо дешевле, чем починить ножки процессора.

На рендере показан новый механизм блокировки AM5. Очевидно, что там не будет винтов, как на процессорах EPYC, а будет простая защёлка с зажимом, которые будут удерживать процессор на месте во время установки. Разъём AMD AM5 выглядит частично похожим на сокет Intel HEDT LGA.

Инсайдеры показали, как будет выглядеть сокет AMD AM5 для процессора Ryzen Zen4 Raphael

В рендере также фигурирует дизайн процессора AMD Raphael, который также уже был продемонстрирован инсайдером ExecutableFix. Появление этой серии процессоров и соответствующих разъёмов ожидается не раньше второй половины 2022 года.

Источник: videocardz

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить