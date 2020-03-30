Новые подробности о будущих процессорах Intel Core 11-го (Tiger Lake) и 12-го (Rocket Lake) поколений





В этот четверг, 2 апреля, должны дебютировать новые мобильные высокопроизводительные процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H), а с 15 апреля в продаже ожидаются первые ноутбуки с этими CPU. Также в этом году планируется выход мобильных CPU Core 11-го поколения (Tiger Lake), второго поколения 10-нанометровых CPU Intel на смену прошлогодним моделям Core 10-го поколения (Ice Lake). Теперь же из Китая подоспели свежие подробности о будущих процессорах Intel Tiger Lake и Rocket Lake.

Tiger Lake

Из предыдущих утечек нам известно, что мобильные процессоры Tiger Lake получат x86-ядра Willow Cove, новые iGPU, родственные грядущих дискретным GPU Intel Xe, поддержку PCI Express 4.0 и Thunderbolt 4, двухканальный контроллер памяти DDR4-3200/LPDDR4X-4266 и будут производится по улучшенному техпроцессу 10 нм+. Еще в прошлом году был замечен инженерный образец, работавший на частоте 4,0 ГГц при активности всех ядер, а буквально на прошлой неделе в базе SiSoftware объявился инженерный образец Intel Tiger Lake-U, заинтриговав нас своими показателями.

Свежие данные подтверждают, что представители семейства Tiger Lake будут относиться к Core 11-го поколения. В отличие от нынешних чипов Ice Lake, будущие Tiger Lake выйдут во всех трех подклассах. То есть, нас ждут энергоэффективные Tiger Lake-Y, базовые Tiger Lake-U и высокопроизводительные Tiger Lake-H. Номинальный теплопакет (TDP) первых составит 9 Вт, для вторых указан диапазон 15-28 Вт, а показатель третьих будет достигать 45 Вт. Также сообщается, что Tiger Lake-Y и Tiger Lake-U будут максимум четырехъядерными с графикой GT2, а Tiger Lake-H предложат до восьми физических ядер, став первыми 10-нм 8-ядерными CPU Intel для мобильного сегмента, и получат суммарно до 34 МБ кеш-памяти: 24 МБ L3 (по 3 МБ на ядро) и 10 МБ L2 (1,25 МБ на ядро).

Rocket Lake

Сообщается, что Rocket Lake будут относиться к 12-му поколению процессоров Intel Core. В него войдут как модели для настольного сегмента, так и мобильные аналоги. О настольных CPU Rocket Lake-S, которые должны стать первым существенным обновлением массовой платформы Intel за последние несколько лет, мы уже писали не один раз. Только на прошлой неделе мы рассказывали о ключевых отличиях этих CPU — новая архитектура CPU, iGPU Gen12 (Xe) и поддержка PCIe 4.0. Новые данные подтверждают для десктопных Intel Rocket Lake-S до восьми ядер (пока нет полной ясности, будет это модифицированная Sunny Cove или адаптированная Willow Cove) и конструктивное исполнение LGA1200, как у предстоящего обновления Comet Lake-S.

В мобильном сегменте семейство Rocket Lake будет представлено базовыми Rocket Lake-U и высокопроизводительными Rocket Lake-H. Первые получат до шести ядер (12 потоков) при номинальном TDP 15 Вт, вторые же — до восьми ядер (16 потоков) при ожидаемом TDP в 45 Вт. К общим чертам новинок относится GPU Xe GT1, но подробностей о конфигурации пока нет.

Источник: wccftech