Microsoft обвиняет Sony в выплатах сторонним разработчикам компенсаций за отсутствие их игр в Xbox Game Pass`

Утверждение Microsoft, взорвавшее интернет, прозвучало в заявлении от 9 августа в Административный совет экономической защиты Бразилии (CADE, антимонопольный регулятор). Документ является частью пакета, представленного в рамках исследования сделки приобретения Microsoft компании Activision Blizzard.

В переводе с португальского, заявление содержит следующие утверждения: «Возможности Microsoft продолжать расширять Game Pass мешает желание Sony помешать помешать его росту», «Sony платит за «право на блокировку», чтобы разработчики не могли добавлять контент в Game Pass и другие конкурирующие сервисы подписки».

В отличие от положения дел в США, где переписка Microsoft с Федеральной торговой комиссией является закрытой, в Бразилии антимонопольная инстанция публикует документы, способные пролить свет на тонкости конкурентной борьбы Microsoft и Sony. Представленные CADE документы были проанализировані фанатским сообществом обеих компаний, их «пикантные» подробности во всю обсуждаются на ResetEra.

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Означает ли это, что Sony поступает плохо, а Microsoft раскрыла нечестные методы борьбы с конкуренцией? Возможно, имелась в виду компенсация Sony разработчикам эксклюзивности размещения игр в собственном сервисе. Либо речь идет о том, что у Sony могут быть пункты в некоторых издательских контрактах, не позволяющих публиковать издаваемые ею игры в сторонних магазинах.

Неясно, что именно имеет в виду Microsoft — контракты на публикацию игр могут быть сложными, особенно когда речь идет о правах на стриминг и услуги подписки. Документы, поданные в ходе судебного разбирательства по делу Epic Games против Apple в прошлом году, показали, что Microsoft рассматривала возможность снижения доли доходов от игр для ПК в обмен на предоставление разработчиком Microsoft эксклюзивных прав.

В контексте приобретения Activision Blizzard интересен опрос бразильским регулятором мнения о сделке конкурентов Microsoft. В ответ Sony заявила, что другим разработчикам будет сложно создать франшизу, способную конкурировать с Call of Duty от Activision, имеющей огромный финансовый успех — якобы, она сама по себе составляет отдельную категорию игр. Microsoft с таким утверждением не согласилась, а Ubisoft, Riot Games, Bandai Namco и Google подчеркнули наличие конкурентов Call of Duty в лице Apex Legends, Battlefield, PUBG и других игр.

Microsoft отрицает, что включение контента Activision Blizzard в Game Pass снижает возможности прочих издателей конкурировать в распространении игр. Что вызывает некоторое сомнение, так как множество игроков скорее заплатят небольшую цену подписки (особенно с учетом появления её семейного варианта) и предпочтут ту же Call of Duty продуктам конкурентов, требующих оплатить полную цену игры в несколько десятков долларов. Недавно Sony снизила прогноз годовой прибыли PlayStation из-за падения продаж игр.

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Более весомым аргументом Microsoft выглядит утверждение о том, что выплата гигантской суммы за приобретение Activision Blizzard будет оправдана только в случае включения игр поглощаемой компании в Game Pass. Также компания считает, что конкуренты могут соперничать с ней на равных, предлагая аналогичные услуги (как это уже сделала Sony, открыв обновленный PlayStation Plus)

Не секрет, что Sony, уже много потерявшая на потенциальной сделке Microsoft, часто использует финансовые стимулы для сдерживания распространения игр на платформах конкурентов. Компания известна политикой эксклюзивного выхода игр на Play Station.

Пока обе компании не прокомментировали взаимные претензии. Разбирательство с CADE еще не окончено — возможно, в ходе дела появятся и другие интересные подробности.

ITC.ua проанализировал перспективы приобретения Activision Blizzard компанией Microsoft.

Источник: The Verge