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Intel показала Thunderbolt с пропускной способностью 80 Гбит/с (как у USB4 2.0)

Intel показала Thunderbolt с пропускной способностью 80 Гбит/с (как у USB4 2.0)

Во время Intel Technology Tour 2022, проходящего в израильском центре разработки компании, показали показала живое видео первой тестовой системы, работающей с подключением Thunderbolt 80 Гбит/с. Официального названия у новой версии протокола передачи данных пока нет.

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Thunderbolt

В ходе демонстрации данные перемещали по двум линиям Thunderbolt, каждая из которых работала на скорости 40 Гбит/с (всего 80 Гбит/с). Это в два раза больше максимальной возможности подключения Thunderbolt 4.

Стандарт Thunderbolt 4 использует спецификацию USB4 версии 1.0, в новой модификации Thunderbolt применена увеличенная пропускная способность USB4 версии 2.0, о которой было объявлено ранее в этом месяце.

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Thunderbolt

Центр Intel IDC в израильской Хайфе отвечает за направление Thunderbolt и USB в компании. В его компетенцию входит создание и определение направления развития продукта, проектирование и испытание аппаратного и программного обеспечения, серийное производство. Группа поддерживает развитую экосистему и управляет девятью объектами по всему миру, которые тестируют и сертифицируют продукты Thunderbolt.

В прошлом году Intel случайно раскрыла факт разработки новой версии Thunderbolt. Генеральный директор Intel Client Computing Group Грегори М. Брайант разместил в Твиттере и быстро удалил фотографии израильских лабораторий с упоминанием «технологии 80G PHY», предполагающей пропускную способность 80 Гбит/с.

Источники: Tom`s HARDWARE, TechSpot


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