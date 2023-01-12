Intel представила процессор Core i9-13900KS с частотой до 6 ГГц, потреблением от 150 Вт до 320 Вт в режиме Extreme Config и ценой $699

Как и ожидалось, Core i9-13900KS был представлен сегодня. Компания подтверждает, что самый быстрый процессор Raptor Lake-S будет стоить $699, – на $110 больше, чем Core i9-13900K. Предварительно известные характеристики чипа полностью подтвердились.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Чип включает 24 ядра (8 производительных ядер и 16 эффективных ядер), 32 потока, 36 МБ Intel Smart Cache и 20 линий PCIe (16 линий PCIe 5.0 и четыре линии PCIe 4.0). Он поддерживает память до DDR5 5600 МТ/с или до DDR4 3200 МТ/с.

Core i9-13900KS развивает до 6,0 ГГц с технологией Intel Thermal Velocity Boost. Базовая частота также была увеличена с 3,0 до 3,2 ГГц (частоты относятся только к ядрам Performance). В процессор встроена графика UHD 770, вариант без графического ядра отсутствует.

Максимальная мощность процессора по сравнению с Core i9-13900K не изменилась и осталась на уровне 253 Вт. Однако следует отметить, что i9-13900KS поддерживает новый режим питания под названием Extreme Config, который увеличивает как PL1 (PBP), так и PL2 (MTB) до 320 Вт.

Курс WOMEN IN LEADERSHIP Дізнайтеся, як утримувати work-life-баланс, від топменеджерки з досвідом в NPR, Microsoft, IBM та Amazon Alexa. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Intel Core i9-13900K доступен с сегодняшнего дня в ограниченном количестве. Intel установила цену в $699, что делает его самым дорогим процессором Raptor Lake для настольных ПК. Процессор также будет доступен у торговых партнеров и OEM-партнеров Intel в готовых системах.

Источник: VideoCardz